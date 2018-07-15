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مسئول أممى يطالب فتح وحماس بالتجاوب مع جهود مصر لإنجاز المصالحة

الأحد، 15 يوليه 2018 12:46 م
مسئول أممى يطالب فتح وحماس بالتجاوب مع جهود مصر لإنجاز المصالحة نيكولاي ملادينوف المنسق الخاص للأمم المتحدة لعملية التسوية
كتب أحمد جمعة
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قال نيكولاى ملادينوف المنسق الخاص للأمم المتحدة لعملية التسوية فى الشرق الأوسط، إن غزة كانت بالأمس على حافة الحرب.
 
وأضاف ملادينوف فى مؤتمر صحفى عقده بغزة، أن "على جميع الأطراف التراجع خطوة إلى الوراء لتفادى التصعيد على حدود غزة، بالإضافة للحفاظ على الأمن فى غزة بالتزامن مع إصلاح الوضع الإنسانى".
 
وطالب ملادينوف بضرورة إحياء عملية المصالحة بين حركتى فتح وحماس، وتوحيد الضفة الغربية وقطاع غزة تحت قيادة الحكومة الشرعية، داعيا الأطراف الفلسطينية لضرورة التجاوب مع الجهود المصرية.
 
وشدد ملادينوف على أن فشل المصالحة بين حركتى فتح وحماس، سيؤدى إلى الفوضى وعدم الاستقرار، مطالبا جميع الفصائل الفلسطينية أخذ المبادرة المصرية بجدية هذه المرة.
 
ودعا ملادينوف إلى ضرورة إنهاء الأزمة الإنسانية فى قطاع غزة بأقرب وقت.
 
 

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