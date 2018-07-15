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الأحد، 15 يوليه 2018 05:54 م
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محافظ الوادى الجديد: دراسة إعادة استغلال مجمع الخارجة الرياضى بالخارجة

الأحد، 15 يوليه 2018 04:55 م
محافظ الوادى الجديد: دراسة إعادة استغلال مجمع الخارجة الرياضى بالخارجة خلال التفقد
الوادى الجديد – ماهر أبو نور
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أعلن اللواء محمد الزملوط محافظ الوادى الجديد، عن أنه سيتم دراسة إعادة استغلال مجمع الخارجة الرياضى، وذلك بهدف الوقوف على مكونات المجمع ودراسة آليات استغلال إمكانياته غير المستغل منذ إنشائه عام 2004، مؤكدًا على ضرورة التنسيق لاستغلال المجمع فى إنشاء أكاديمية رياضيه على أرض الوادى الجديد لخدمه أبناء المحافظة.

 

وقال الزملوط، إن المجمع مقام على مساحة 26 فدانًا وبه مدرج يسع 759 متفرجًا ومنصتين لكبار الزوار سعه 50 متفرجًا وبه ملعب كره قدم كبير – وعدد 2 ملعب ثنائى وملعب ثلاثى وغرفة خلع ملابس ودورات مياه وغرفة طبيب وإذاعة وخدمات وخزان مياه أرضى وتم إنشائه على 3 مراحل.

 

وفى سياق متصل أكد محافظ الوادى الجديد، على أنه تم تفقد مقر مديرية التربية والتعليم برفقة اللواء يسرى عبد الله، رئيس هيئة الأبنية للوقوف على إمكانية استغلال المبنى بعد إخلائه كمدرستين نظرا لتصميم المبنى على شكل مدرسة، نظرا لأنه من المقرر إنشاء مبنى ديوان عام للمديرية خارج الكتلة السكنية.

 

ووجه الزملوط بدراسة استغلال أحد مكونات المبنى المديرية كمدرسة فندقية واستغلال الجزء الباقى كمدرسة ثانوية أو طبقا للحاجة، مشيرًا إلى ضرورة رفع كفاءته قبل بدء تنفيذ الأعمال.

 


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