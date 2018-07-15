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محافظ القليوبية ومدير تعليم المحافظة يكرمان أوائل الثانوية.. تعرف عليهم

الأحد، 15 يوليه 2018 12:28 م
محافظ القليوبية ومدير تعليم المحافظة يكرمان أوائل الثانوية.. تعرف عليهم اللواء محمود عشماوى محافظ القليوبية
القليوبية ــ إبراهيم سالم
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أعلن اللواء محمود عشماوي محافظ القليوبية، وطه عجلان وكيل وزارة التربية والتعليم بالقليوبية، تكريم أوائل الثانوية العامة بالجمهورية في المحافظة في الشعبات الثلاث، إلى جانب مجموعة أخرى من أوائل الطلاب بالمحافظة، وتقديم الشكر لهم على ما بذلوه لتحسين ترتيب المحافظة بين المحافظات الأخرى في الاوائل.
 
وتواصل اللواء محمود عشماوى مع أوائل بالثانوية العامة تليفونيا، تشجيعا لهم على ما بذوه والتأكيد على حرص الدولة على رعاية ابنائها النابغين وتوفير افضل رعاية لهم لخدمة وطنهم بالأفضل خلال الفترة المقبلة.
 
وبلغ إجمالى الطلاب المقرر تكريمهم من المحافظة ومديرية تعليم الجيزة 36 طالبا وطالبة، تنوعت أعداهم ما بين 11 طالبا بالشعبة العلمية رياضيات، و11 طالبا وطالبة من الشعبة الأدبية بالمحافظة، و14 طالبا وطالبة بالشعبة العملية علوم، على أن يتم تحديد موعد ومكان التكريم لاحقا.
 
 
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