محافظ القليوبية لشباب تسلموا سيارات الطعام المتنقلة:"عاوز العربية تبقى قطر"

القليوبية إبراهيم سالم

قال اللواء محمود عشماوى محافظ القليوبية، إنه على الشباب الذين تسلموا سيارات الطعام المتنقلة بالتعاون مع جمعية بيت الخير، التيقن بأن هذا المشروع لابد من أن يكبر في وقت ما، موضحا "مهما كان المشروع صغير أوعي تفتكر إنك مش هتكبر لا هتكبر وعاوز العربية الواحدة تبقي قطر".

وأضاف محافظ القليوبية خلال لقاءه بالشباب، أن تكلفة السيارة الواحدة حوالى 20 ألف جنيه تقوم الجمعية بتحميل الشاب تكاليف تصل نسبتها إلى 20% أي ما يعادل 2000 جنيه، قائلا "2000 جنيه مش مبلغ إن شاب يبدا مشروع في حياته".

وأكد المحافظ، فى بيان،على أنه وجه كافة الوحدات المحلية بالمحافظة ومجالس المدن والجهات المختصة على سرعة تسهيل الإجراءات أمام الشباب، والعمل على إنهاء إجراءات التفتيش المالى والإدارى، على ان يبدا الشباب في ممارسة اعمالهم على الفور".