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الأحد، 15 يوليه 2018 02:22 م
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محادثات أمريكية - كورية شمالية حول إعادة رفات جنود أمريكيين

الأحد، 15 يوليه 2018 02:02 م
محادثات أمريكية - كورية شمالية حول إعادة رفات جنود أمريكيين زعيم كوريا الشمالية والرئيس الأمريكى دونالد ترامب
سيول (أ ف ب)
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التقى مسؤولون عسكريون أمريكيون وكوريون شماليون الأحد، على الحدود بين الكوريتين لتنظيم إعادة رفات جنود أمريكيين قتلوا خلال الحرب الكورية كما ذكرت وكالة أنباء يونهاب الكورية الجنوبية.

وتندرج عملية إعادة رفات أمريكيين قتلوا فى النزاع (1950-1953) فى اتفاق وقعه زعيم كوريا الشمالية كيم جونج أون والرئيس الأمريكى دونالد ترامب خلال اللقاء التاريخى بينهما الشهر الماضى.

وبدأت المباحثات بين العسكريين الأحد، فى بلدة بانمونجوم الحدودية حيث وقعت الهدنة لإنهاء الحرب الكورية فى المنطقة المنزوعة السلاح كما قالت الوكالة نقلا عن مسؤول رسمى كورى جنوبى.

وقال المسؤول "بحسب علمنا المباحثات بين الولايات المتحدة وكوريا الشمالية حول إعادة رفات الجنود جارية"، وأظهرت مشاهد تلفزيونية آليات تحمل لوحات تسجيل للجيش الأمريكى تتجه إلى الحدود تحت حراسة أمنية مشددة.

 ونقلت عشرات النعوش لنقل الرفات فى الأسابيع الأخيرة إلى الجانب الجنوبى من الحدود بحسب الإعلام.

وكان وزير الخارجية الأمريكى مايك بومبيو الذى زار بيونج يانج هذا الشهر لدرس تفاصيل الاتفاق بين كيم وترامب، أعلن فى وقت سابق أن اللقاء سيتم الخميس الماضى.

لكن الكوريين الشماليين لم يأتوا الخميس، إلى الحدود واتصلوا بالأمريكيين فى اليوم نفسه لاقتراح لقاء الأحد كما قالت الأسبوع الماضى المتحدثة باسم الخارجية مضيفة "إننا مستعدون".

وقال بومبيو إنه أجرى مباحثات "بناءة" خلال زيارته لبيونج يانج فى 6و7 من الجارى مع كيم يونج شول مساعد كيم جونج أون. ورد الكوريون الشماليون بشدة على هذه التصريحات الدبلوماسية ونددوا بـ"مطالب واشنطن الأحادية والجشعة" و"أساليب العصابات" التى يعتمدونها.

وكان الرئيس الأمريكى دونالد ترامب أعرب الخميس مجددا عن تفاؤله إزاء التقارب مع كوريا الشمالية بقيامه ببادرة دبلوماسية نادرة ونشر الرسالة "اللطيفة جدا" التى وجهها إليه كيم جونج أون.


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