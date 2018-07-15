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مباحث الغربية تكثف جهودها لكشف غموض اختفاء سيدة ونجلها بالغربية

الأحد، 15 يوليه 2018 03:23 ص
مباحث الغربية تكثف جهودها لكشف غموض اختفاء سيدة ونجلها بالغربية اللواء طارق حسونة مدير أمن الغربية
الغربية عادل ضرة
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تثكيف الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية جهودها بالتنسيق مع الامن العام لكشف غموض اختفاء سيدة ونجلها الذى يبلغ من العمر عامين ونصف مقيمة بقرية الجميزة بمركز السنطة.

كان اللواء طارق حسونة مدير أمن الغربية قد تلقى إخطارا من العنيد أحمد مبروك مأمور مركز السنطة بقيام مواطن يدعى "أحمد عبد العزيز الوكيل" بتقديم بلاغ بغياب نجلته "زينب" ربة منزل وبرقتها  طفلها عمره عامين ونصف من قرية الجميزة منذ 9 أيام.

وجاء فى البلاغ أن نجاتة المتغيبة خرجت من منزلها بصحبتها نجلها صباحا وكانت متجهة لشراء احتياجات المنزل ولم تعود لمنزلها هى وطفها  على الفور قررمدير الامن تشكيل فريق بحث لكشف غموض الواقعة قدة اللواء أيمن لقية مدير مباحث المديرية ضم العميد إيهاب عطية رئيس مباحث المديرية والعقيد وليد الجندى رئيس فرع البحث الجنائي بزفتى والسنطة والرائد محمد الدهراوى رئيس مباحث مركز السنطة لكشف غموض اختفاء السيدة ونجلها ووضع خطة أمنية من عدة محاور تتضمن علاقة السيدة بزوجها وعائلتة وهل توجد خلافات زوجية بينهم وتتبع هاتف المختفية وتتبع خط سيرها من خروجها من المنزل وعلاقتها بجيرانها للوصول إلى مكان اختفائها هى ونجلها الصغير.


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