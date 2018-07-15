ماكرون يهنىء بوتين بـ"التنظيم الممتاز" لكأس العالم فى روسيا

موسكو(أ ف ب)

التقى الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون الأحد، فى الكرملين نظيره الروسى فلاديمير بوتين قبل ساعتين من موعد بدء المباراة النهائية لكأس العالم فى كرة القدم فى موسكو، وهنأه بـ"التنظيم الممتاز" لهذا الحدث الرياضى.

وقال ماكرون لدى لقائه بوتين "أريد تهنئتكم بالأداء الجميل للفريق الروسى"، الذى وصل إلى الدور ربع النهائى "ولعب بكثير من الشجاعة".

وتابع الرئيس الفرنسى "أريد تهنئتكم كبلد منظم بالمسار الجيد لهذا الحدث الرياضى الذى لا يشاهده العالم أجمع فحسب، بل أن الناس من العالم أجمع يأتون لمشاهدته" فى روسيا.

وأضاف "أهنئكم أيضا بكسب رهان تنظيم هذا الحدث بشكل ممتاز وفى ظروف أمنية ممتازة".

ومن جهته هنأ بوتين فرنسا بوصولها الى الدور النهائى حيث ستواجه الاحد فى موسكو كرواتيا، وتابع بوتين "أنا متأكد أننا سنشهد مباراة مهمة ستلقى إعجاب ملايين المشاهدين فى العالم".

وقال ماكرون فى النهاية "لقد جئنا لنحمل الكأس معنا"، ومن المقرر أن يحضر المباراة مع زوجته التى كانت معه فى اللقاء مع بوتين.