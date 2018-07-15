فقدان 10 أشخاص فى غرق سفينة شحن قرب شنغهاى بالصين

بكين (أ ش أ)

أعلن مركز البحث والإنقاذ البحرى فى شنغهاى فقدان عشرة أشخاص، بعد غرق سفينة شحن قبالة الساحل الشرقى للصين بالقرب من شنغهاى صباح اليوم الأحد.

وقال المركز أن سفينة الشحن "شونجتشيانج 2" -التى تحمل 3 آلاف طن من الفولاذ- اصطدمت بزورق، وغرقت بالقرب من شنغهاى، وهى فى طريقها من "نانجينج" شرقى الصين إلى "قوانغتشو" فى جنوب البلاد، ما تسبب فى سقوط 13 شخصا فى البحر، لم يتم إنقاذ سوى ثلاثة منهم.

وأضاف المركز أنه تم إرسال 10 زوارق للقيام بأعمال البحث،وسفينتى إنقاذ، إلى موقع الحادث.