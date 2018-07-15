فضيحة جديدة للإعلام القطرى.. ألمانيا تنفى ما نقلته صحف الدوحة عن وزيرة دفاعها

كتب هيثم سلامة

فى فضيحة جديدة لأكاذيب الإعلام القطرى، نفت وزارة الدفاع الألمانية، ما ورد فى الصحافة القطرية من تصريحات لوزيرة الدفاع أورسولا فون دير لاين، على هامش قمة الناتو فى بروكسل.

وكتبت السفارة الألمانية بالمملكة العربية السعودية، عبر حسابها الرسمى على موقع التدوينات القصيرة تويتر:" وزارة الدفاع الألمانية تنفى ما تم ذكره فى الصحافة القطرية عن تصريحات لوزيرة الدفاع أورسولا فون دير لاين على هامش قمة الناتو فى بروكسل".

ونسبت الصحافة القطرية، تصريحات كاذبة لوزيرة الدفاع الألمانية تقول فيها وفقا للصحف "قطر عضو فى قواتنا الرادعة وأمن الدوحة من أمن أوروبا"، وهو ما نفته جملة وتفصيلا كاشفة أكاذيبهم ومحاولتهم إظهار دعم ألمانيا للإرهاب القطرى.