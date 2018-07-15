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فتح باب التظلمات للثانوية الأزهرية الثلاثاء المقبل ولمدة شهر

الأحد، 15 يوليه 2018 11:49 ص
فتح باب التظلمات للثانوية الأزهرية الثلاثاء المقبل ولمدة شهر امتحانات الثانوية الأزهرية
كتب لؤى على - تصوير أحمد معروف
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أعلن الدكتور عباس شومان، وكيل الأزهر الشريف، أنه تقرر فتح باب التظلمات يوم الثلاثاء ولمدة شهر هذا العام ستكون فى الإدارات التعليمية بالمحافظات مما يسهل على الطلاب التقدم بالتظلمات دون الحضور للقاهرة ،لافتا إلى أن منظومة الامتحان الشفوى هذا العام كانت مسجلة مما سيجعل الطعن عليها متاح لأول مرة.
 
وأضاف خلال المؤتمر الصحفى لإعلان نتيجة امتحان الثانوية الأزهرية، بحضور الشيخ صالح عباس، رئيس قطاع المعاهد الأزهرية:" إننا لدينا 10 محافظات لم يرصد بها مخالفات منها الفيوم والأقصر والبحر الأحمر وأسوان وبورسعيد وجنوب سيناء.
 
وأوضح شومان أن مجمل المخالفات التي تم رصدها 540 حالة فى القسم العلمى 257 إلغاء الامتحان فى جميع المواد ، 283 فى القسم الأدبى ، مرجعا ذلك إلى تغير ثقافة الغش لدى طلاب الأزهر.
 
وتابع :ندرس تعميم الورقة الامتحانية على الشهادات الابتدائية والإعدادية من خلال البوكليت.
 
 
 
 
 

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