ضبط مشرف بمدرسة وعامل بحوزتهما تمثال فرعونى بطريق الأوتوستراد

كتب إبراهيم أحمد

اشتبه رجال مباحث قسم شرطة 15 مايو، أثناء تفقد الحالة الأمنية بطريق الاوتوستراد، بالسيارة رقم س ن ر 7296 ماركة باسات كحلى، وبفحص مستقليها تبين أنهما كلا من "كريم ه ع" 46 سنة، مشرف نشاط بمدرسة جزية المعابد بمحافظة أسيوط، قائد السيارة ومالكها، ولا يحمل ثمة تراخيص، و"عبد العظيم أ إ" 45 سنة، عامل، وعثر بحوزتهما على جوال أخضر اللون يحوى تمثال فرعونى أسود اللون مدون عليه باللغة الهيروغليفية "يشتبه فى أثريته".

وبمواجهتهما اعترفا بتحصلهما على المضبوطات من أحد الأشخاص "عبد الحميد م أ" بقصد توصيل التمثال لشخص " أحمد أ" أمام مصنع المواسير بطريق الأوتوستراد، وتم تحرير المحضر اللازم، وإحالتهما للنيابة التى تولت التحقيق.