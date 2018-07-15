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الأحد، 15 يوليه 2018 02:27 م
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ضبط مشرف بمدرسة وعامل بحوزتهما تمثال فرعونى بطريق الأوتوستراد

الأحد، 15 يوليه 2018 12:49 م
ضبط مشرف بمدرسة وعامل بحوزتهما تمثال فرعونى بطريق الأوتوستراد المتهمين وامامهم التمثال الفرعونى
كتب إبراهيم أحمد
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اشتبه رجال مباحث قسم شرطة 15 مايو، أثناء تفقد الحالة الأمنية بطريق الاوتوستراد، بالسيارة رقم  س ن ر  7296 ماركة باسات كحلى، وبفحص مستقليها تبين أنهما كلا من "كريم ه ع" 46 سنة، مشرف نشاط بمدرسة جزية المعابد بمحافظة أسيوط، قائد السيارة ومالكها، ولا يحمل ثمة تراخيص، و"عبد العظيم أ إ" 45 سنة، عامل، وعثر بحوزتهما على جوال أخضر اللون يحوى تمثال فرعونى أسود اللون مدون عليه باللغة الهيروغليفية "يشتبه فى أثريته".

وبمواجهتهما اعترفا بتحصلهما على المضبوطات من أحد الأشخاص "عبد الحميد م أ" بقصد توصيل التمثال لشخص " أحمد أ" أمام مصنع المواسير بطريق الأوتوستراد، وتم تحرير المحضر اللازم، وإحالتهما للنيابة التى تولت التحقيق.

 

 

 


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