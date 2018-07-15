ضبط أسمدة زراعية مدعمة فى حملة أمنية مكبرة بالبحيرة

شنت الأجهزة الأمنية بالبحيرة بإشراف اللواء علاء الدين عبد الفتاح مساعد وزير الداخلية لأمن البحيرة، اليوم حملة مكبرة لضبط العناصر الإجرامية الخطرة والخارجين على القانون.

أسفرت الحملة التى شارك فيها اللواء محمد هندى مدير المباحث واللواء محمد القاضى مدير إدارة المرور، عن ضبط 1087متهمًا هاربًا من أحكام قضائية بالحبس، كما تم ضبط محمد. م. غ ومقيم إفلاقة البلد التابعة لمركز دمنهور والمطلوب ضبطه والتنفيذ عليه فى قضية جنايات مركز دمنهور "مخدرات"والمحكوم عليه غيابيًا بالسجن المؤبد.

كما تم تحرير 2369 مخالفة مرورية متنوعة، ما بين قيادة دون رخصة، ودون خط سير، والسير فى الممنوع والتصالح الفورى، وحجز مركبات، واشتباه فى الصلاحية الفنية.

كما تمكن ضباط مباحث التموين من ضبط محمد.ا.ط 42 سنة صاحب طلمبة رصيف لتمويل السيارات لقيامه بإدارة المحطة بدون تراخيص وتجميع مواد بترولية مدعمة لإعادة بيعها بالسوق السوداء لتحقيق أرباح غير مشروعه وضبط بحوزته كمية 1000 لتر سولار، رفيق.م.ا 39 سنة قائد تروسيكل بدون لوحات معدنية بقرية نديبة مركز دمنهور لقيامه بتجميع 1500 رغيف خبز بلدى مدعم والمخصص للتوزيع على المواطنين بنظام البطاقات التموينية الذكية لإعادة بيعه بالسوق السوداء لتحقيق أرباح غير مشروعة.

كما تم عاطف.م.ا 39 سنة صاحب محل لبيع الأسمده الزراعيه كائن بقرية المسين مركز الدلنجات لقيامه بتجميع أسمدة زراعية مدعمة خاصة ببنك التنمية والإئتمان الزراعى والمخصصة للتوزيع على المزارعين بنظام الحيازات الزراعية والمحظور تداولها بالأسواق لإعادة بيعها بالسوق السوداء لتحقيق أرباح غير مشروعه وضبط بحوزته 500 كيلو أسمدة زراعية، وضبط رشا.م.غ. 41 سنة صاحبة مخزن مواد غذائية بقرية بيبان مركز كوم حمادة لعرضها بيع طن سكر حر مجهول المصدر.