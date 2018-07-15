صور.. رفع 85 طن قمامة ومخلفات صلبة بمدينة البلينا بسوهاج

سوهاج عمرو خلف

قال الدكتور أيمن عبد المنعم، محافظ سوهاج أنه تم رفع 85 طن قمامة ومخلفات صلبة فى حملة بشوارع وقرى مركز ومدينة البلينا، وذلك فى إطار خطة المحافظة للارتقاء بمستوى النظافة والتجميل روفع كفاءة الشوارع والميادين ، وتقديم افضل مستوى من الخدمات للمواطنين .

ومن جانبه قال عامر محمد عوض رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة البلينا فى بيان إن الوحدة المحلية قامت بحملة نظافه بناحية بنى حميل وقرية نجع الجندى، وشارع البحر الأعظم وطريق الفريقة بقرية السمطا لرفع مستوى النظافة بالقرية، وأسفرت عن رفع حوالى 85 طن من التراكمات والقمامة، وجارى متابعة الأعمال وتكثيف الحملات بشوارع وقرى المركز، وجارى العمل فى تركيب بلدورات بجوار مرور البلينا لتنظيم حركة دخول وخروج السيارات للمدينة والعمل على تحقيق السيولة المرورية ومنع الاختناقات المرورية بمدخل المدينة.

وشدد عبد المنعم، على جميع الوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء بضرورة تكثيف حملات والنظافة والتجميل ورفع كفاءة الشوارع والميادين ورفع المخلفات والتراكمات، والحفاظ على الشكل الحضارى للمحافظة.



حملات النظافة والتجميل بالبلينا



حملات النظافة والتجميل بالبلينا



حملات النظافة والتجميل بالبلينا