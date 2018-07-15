صور.. رئيس مدينة المحلة يكرم الأولى على الثانوية الأزهرية للمكفوفين

الغربية – مصطفى عادل

كرم المحاسب أحمد عبد السميع رئيس مركز و مدينه المحله الكبرى الطالبه رحمة سعد حمدى فرج الله، لتفوقها الدراسى و حصولها على المركز الأول للمكفوفين على مستوى الجمهورية بالقسم الأدبى فى الثانوية الأزهرية.

و أكد رئيس المدينه خلال لقاءه بأسرة الطالبة أن ثقته فى أبناء مدينة المحله و مراكزها و تفوقهم كبيره جدا و أنهم دائما يمتازون بالتفوق و النبوغ و لقد نبغ من أبنائها العديد من المفكرين و الأدباء و الفنانين و الرياضيين و العلماء الذين لا يمكن أن ننساهم ابدا.

يذكر أن الطالبة رحمه سعد حمدى فرج الله، من قرية صفط تراب مركز المحله كان قد سبق حصولها على المركز الأول فى الشهادة الإعدادية على مستوى الجمهورية ثم استطاعت بنفس العزيمه أن تحصل على المركز الأول على مستوى الجمهورية فى الثانوية الأزهرية.



رئيس مدينة المحلة يكرم الأولى على الثانوية الأزهرية



رئيس مدينة المحلة يكرم الأولى على الثانوية الأزهرية