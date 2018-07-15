صور .. تحرير 18 محضر خلال حملة تموينية بسوهاج

سوهاج – عمرو خلف

قال الدكتور إيمن عبد المنعم، محافظ سوهاج،أن الوحدة المحلية لمركز ومدينة جهينة قامت بتحرير 18 محضر لمخالفات تموينية وصحية متنوعة،وذلك خلال حملة تموينية مكبرة بالتعاون مع التموين والصحة والطب البيطرى.

جاء ذلك فى إطار خطة المحافظة للمرور على الأسواق والمحال التجارية،لضبط الاسعار والتأكد من جودة وصلاحية السلع والمواد الغذائية واللحوم المعروضة بالأسواق،وصلاحيتها للاستهلاك الادمى.

وأوضح حازم أبو الخير رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة جهينة ،فى بيان،إنه تم القيام بحملة تموينية مكبرة لمتابعة الاسواق،وضبط الاسعار للتأكد من سلامة السلع المعروضة بالاسواق ، بالاشتراك مع إدارة التموين ، والإدارة الصحية ، والإدارة البيطرية ، والمتابعة الميدانية ، والتفتيش المالى والادارى بالوحدة ، واسفرت الحملة عن تحرير 4 محاضر ذبح خارج السلخانة ، و5 محاضر عدم و جود شهادة صحية ، و5 محاضر عدم إعلان عن الاسعار ، و4 محاضر عدم تغطية اللحوم بشاش ابيض ، وجارى اعمال المتابعة المستمرة للاسواق.

وشدد المحافظ على رؤساء الوحدات المحلية بالتعاون مع التموين والصحة والطب البيطرى بتكثيف الحملات على الاسواق ومحلات الجزارة واماكن تداول السلع الغذائية حفاظا على صحة وسلامة المواطنين .