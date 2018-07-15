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الأحد، 15 يوليه 2018 07:53 م
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صور.. الآلاف يشيعون جنازة الرائد "سامح مدحت" بطور سيناء

الأحد، 15 يوليه 2018 06:44 م
صور.. الآلاف يشيعون جنازة الرائد "سامح مدحت" بطور سيناء أهالى جنوب سيناء أثناء تشيع جنازة الرائد
جنوب سيناء – فايزة مرسال
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شيع أهالى مدينة طور سيناء اليوم الأحد، جنازة الرائد "سامح مدحت" بإدارة تأمين الطرق بجنوب سيناء، فى مشهد جنائزى مهيب، الذى توفى مساء أمس السبت فى حادث أليم، عند مفارق كاترين.

وخرجت الجنازة من مسجد المنشية الجامع بالعاصمة طور سيناء عقب صلاة العصر بحضور اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، واللواء طارق مجاهد، مدير أمن جنوب سيناء، واللواء محمود عيسى السكرتير العام وفوزي همام رئيس المدينة ولفيف من القيادات التنفيذية والشعبية والأمنية وفريق الطور بينا أجمل مدينة.

 

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