صحيفة بريطانية: الاسكتلنديون غاضبون من تحملهم فاتورة زيارة ترامب لاسكتلندا

لندن (أ ش أ)

عبر المواطنون الاسكتلنديون عن غضبهم تجاه الحكومة البريطانية، بعدما تردد أن زيارة الرئيس الأمريكى دونالد ترامب للبلاد تكلفت ما يقرب من 5.8 مليون دولار.

وذكرت صحيفة (ديلى ميل) البريطانية أن العديد من الاسكتلنديين طالبوا السلطات البريطانية على وسائل التواصل الاجتماعى بدفع تلك الفاتورة الأمنية باهظة التكاليف .

وذكرت الصحيفة أن وزير العدل الاسكتلندى حمزة يوسف كتب رسالة إلى وزير الداخلية البريطانى ساجد جاويد الشهر الماضى يقول فيها إن الحكومة "لا يجب عليها تحميل الشرطة الاسكتلندية فاتورة الأمن التى تبلغ حوالى 6 ملايين دولار أثناء الزيارة، بينما طالب آخرون من سكان اسكتلندا الحكومة البريطانية بتحميل الولايات المتحدة فاتورة تكاليف الأمن التى تكبدتها حينما زار ترامب منتجع تيرنبرى للجولف فى اسكتلندا.

وقال أحد السكان "أتمنى إن يحملوا ترامب فاتورة تكاليف أمنه على الأقل فى عطلة نهاية الأسبوع الذى قضاها فى ملعب الجولف، فى اسكتلندا".

يذكر أن الرئيس الأمريكى بدأ زيارة رسمية لبريطانيا يوم الجمعة الماضى تستغرق أربعة أيام.