س و ج.. كل ما تريد معرفته عن الإجابات النموذجية للأسئلة الشائعة حول التنسيق؟

وائل ربيعى

نقدم لكم إجابات واضحة على أهم الأسئلة الشائعة حول عملية تنسيق الجامعات ونظام القبول بالجامعات لعام 2018 من خلال خدمة "اليوم السابع" الحصرية "س و ج".

هل هناك إلغاء لمكتب التنسيق أو تغيير فى نظام القبول هذا العام؟

لا توجد نية لإلغاء مكتب تنسيق القبول بالجامعات خلال الفترة المقبلة، وقواعد التنسيق كما هى.

وسيكون التنسيق على 3 مراحل تنطلق مباشرة عقب إعلان نتيجة الثانوية العامة بـ 72 ساعة، حيث يتم الدخول على الموقع الإلكترونى للتنسيق www.tansik.egypt.gov.eg برقم الجلوس والرقم السرى، واختيار الرغبات وطبعها، ثم معرفة الكلية المرشح لها الطالب من خلال الدخول مرة أخرى على الموقع وطباعة بطاقة الترشيح.

كيف يمكن للطالب معرفة الكلية المرشح لها؟

بالدخول على موقع التنسيق الإلكترونى وطباعة بطاقة الترشيح المتضمنة الكلية المرشح لها الطالب.

هل هناك كليات جديدة ستنضم للتنسيق هذا العام؟

نعم، وتشمل: كليتا الحقوق والتربية الرياضية (بنين وبنات) جامعة الفيوم، وكلية علوم الملاحة وتكنولوجيا الفضاء جامعة بني سويف، وكلية التربية النوعية بالنوبارية جامعة دمنهور، وكلية الحقوق جامعة بورسعيد، وكلية الحقوق (انتظام) جامعة دمياط، والمعهد الفنى للتمريض جامعة كفر الشيخ، بالإضافة إلى الكليات والمعاهد الجديدة التى ستحصل على موافقة المجلس الأعلى للجامعات على بدء الدراسة بها قبل بدء التنسيق.

متى يتم فتح تحويلات تقليل الاغتراب؟

عقب إعلان نتيجة المرحلتين الأولى والثانية للتنسيق، يتم فتح باب تحويلات تقليل الاغتراب للمرحلتين، وتعلن النتيجة فى حدود النسبة المقررة وهى 10%، وبعد إعلان نتيجة المرحلة الثالثة يتم فتح باب التحويلات للمرحلة الثالثة والمعاهد.

ما قواعد التوزيع الجغرافى بالتنسيق؟

- يتم توزيع الطلاب المتقدمين لمكتب التنسيق على الكليات والمعاهد وفقًا لنظام تجميع الجامعات فى عدة مجموعات كالتالي:

ـ يلتزم الطالب باختيار جميع الكليات الممكنة من قطاع ما في المجموعة «أ» قبل البدء في اختيار كليات من هذا القطاع في المجموعة «ب»، كما يلتزم الطالب باختيار كل الكليات الممكنة من هذا القطاع في المجموعة «ب» قبل البدء في اختيار كليات من القطاع ذاته فى المجموعة «ج».

- وتعتبر محافظة القاهرة والجيزة نطاقًا جغرافيًا واحدًا، ويضم جامعات القاهرة، وعين شمس، وحلوان، كما يضم الكليات التابعة لهذه الجامعات.

ماذا عن الحافز الرياضى؟

- تقوم الوزارات المختصة بإرسال أسماء الطلاب المستحقين للحافز الرياضي لوزارة التربية والتعليم؛ لكى تقوم وزارة التربية والتعليم بعد اعتمادها بإرسالها إلى مكتب التنسيق قبل إعلان نتيجة الثانوية العامة، ولا يجوز إضافة درجات الحافز الرياضى في حالة إرسال هذه الكشوف بعد الموعد المحدد.

كم عدد الطلاب الأوائل الذين سيتم إعفاؤهم من التوزيع الجغرافى؟

- سيتم استثناء الـ 900 طالب الأوائل على مستوى الجمهورية فى شهادة الثانوية العامة المصرية "300 علمى علوم، و300 علمى رياضة، و300 أدبى" من قواعد التوزيع الجغرافى والإقليمى، بالإضافة إلى إعفاء الطلاب الـ900 الأوائل من المصروفات الدراسية فى البرامج العامة بالجامعات الحكومية واستمرار تمتعهم بهذه الميزة فى حالة حصولهم على تقدير ممتاز فى نهاية كل فرقة دراسية.

كم نسبة الطلاب الذين سيتم قبولهم بنظام الانتساب الموجه؟

- سيتم قبول نسبة 35% على الأكثر من إجمالى عدد الطلاب المقرر قبولهم كطلاب نظاميين بالجامعات كطلاب منتسبين وفقا لنظام الانتساب الموجه بالكليات التى تطبق هذا النظام.