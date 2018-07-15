سقوط تشكيل عصابى تخصص فى سرقة السيارات بالمنيا

كتب ــ فريق المحافظات

تمكنت الأجهزة الأمنية بالمنيا من ضبط تشكيل عصابي تخصص في ارتكاب وقائع السرقات من المسافرين على الطريق الصحراوى الشرقى، خاصة السيارات المعطلة أو المتروكة على الطريق.

تلقى اللواء ممدوح عبد المنصف مدير أمن المنيا إخطارا يفيد ورود معلومات أكدتها التحريات لضباط وحدة مباحث مركز شرطة بنى مزار مفادها قيام كل من، "أحمد س س" 30 سنة و"ناصر م ع" 44 سنة عاطل و"سيد س ح" 29 سنة سائق 18 سنة يقيمون دائرة مركز الصف - الجيزة، بتكوين تشكيل عصابى تخصص في ارتكاب وقائع السرقات من المسافرين على الطريق الصحراوى الشرقى، خاصة السيارات المعطلة أو المتروكة على الطريق، متخذين من دائرة المركز والمراكز المجاورة مسرحا لمزاولة نشاطهم الإجرامى مستخدمين فى ذلك سيارة ملاكى.

عقب تقنين الإجراءات والتنسيق مع أمن الجيزة، تم ضبطهم والسيارة المشار إليها، وبمواجهتهم بما جاء بالتحريات أقروا بصحتها وأضافوا بأنهم وراء ارتكاب 3 وقائع مماثلة، وأقروا بصرف المبالغ المالية حصيلة تلك الجرائم على ملذاتهم الشخصية – وبعرض المتهمين والمضبوطات على المبلغين تعرفوا عليهم واتهموهم بارتكابهم تلك الوقائع.

بالعرض على اللواء ممدوح عبد المنصف مدير الأمن كلف إدارة البحث الجنائي بتطوير مناقشة المتهمين للوقوف على أبعاد نشاطهم الاجرامى، والعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق.