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رئيس هيئة الأركان اليمنية: نثمن دعم التحالف لدحر ميليشيا الحوثى

الأحد، 15 يوليه 2018 11:07 م
رئيس هيئة الأركان اليمنية: نثمن دعم التحالف لدحر ميليشيا الحوثى رئيس هيئة الأركان اليمنية
كتبت - إيمان حنا
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تفقد رئيس هيئة الأركان العامة اليمنية اللواء الركن دكتور طاهر بن على العقيلى، اليوم الأحد، المواقع الأمامية التى يرابط فيها أبطال الجيش الوطنى فى جبهة نهم شرق العاصمة صنعاء.
 
 
وأكد العقيلى، فى بيان له حصل "اليوم السابع" على نسخة منه، أن الأمور مهيأة للحسم وأن قوات الجيش عازمة على دحر المليشيات الحوثية المدعومة إيرانيا من مختلف المناطق التي لا تزال تحت سيطرتها". 
 
 
وقال اللواء العقيلى :" الجيش جاهز لاستعادة الدولة والجميع يعرف بذلك حتى العدو" لافتًا إلى أن "الشعب يرفض وجود المليشيات التى تسببت فى معاناتهم وتدمير البلد ومقدراته.
 
 
ولفت إلى أنه زار الخطوط الأمامية لقوات الجيش فور عودته من رحلته العلاجية بهدف استمادة العزيمة والمعنوية من أبطال الجيش الذين ينتظرون ساعة الحسم والانقضاض على العصابة الاجرامية وتخليص الوطن من شرورها.
 
 
وثمن رئيس هيئة الأركان العامة، دعم وإسناد الأشقاء في التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة ومواقفهم الأخوية المساندة لقوات الجيش فى سبيل دحر الميليشيا الانقلابية واستعادة الدولة ومؤسساتها.
 
 
 

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