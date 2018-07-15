رئيس اليمن: المؤسسة العسكرية تشهد مرحلة حاسمة للتطهير من عناصر الفساد

إيمان حنا

عقد الرئيس اليمنى القائد الأعلى للقوات المسلحة عبد ربه منصور هادى اجتماعا موسعا لقيادات وزارة الدفاع ومنتسبى المنطقة العسكرية الرابعة، بحضور نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية المهندس أحمد الميسرى ومحافظ البنك المركزى، الدكتور محمد زمام، بحضور مدير مكتب رئاسة الجمهورية الدكتور عبد الله العليمى.

وأطلع الحضور على مستجدات الأوضاع السياسية والعسكرية، مستعرضا الانتصارات المتوالية للجيش الوطنى والمقاومة الشعبية بدعم من قوات التحالف العربى فى مختلف الجبهات لهزيمة المشروع الفارسى وأدواته الحوثية فى اليمن.

وشدد الرئيس اليمنى على أهمية الضبط والربط العسكرى ومبدأ الالتزام والانضباط بتنفيذ المهام والواجبات باعتبارها معيار العسكرية وسماتها التى يجب التحلى بها.

وقال: "ندرك تحديات المرحلة الراهنة وتداعيات الحرب وآثارها الكارثية التي اثقلت كاهل الوطن المنهك وطالت مقومات الحياة ومعيشة شعبنا بكل شرائحه وفئاته على مختلف المستويات الا ان ذلك لن يعفينا من تحمل مسؤولياتنا الوطنية والاخلاقية تجاه المجتمع من خلال رص الصفوف وحشد الامكانات والطاقات لتحقيق التطلعات الماثلة أمامنا وفِي مقدمتها هزيمة المشروع الانقلابي لميليشيا الحوثي المدعومة من ايران والانتصار لليمن الاتحادي الجديد المبني على العدالة والمساواة والحكم الرشيد".

وأضاف: "على المؤسسة العسكرية ان تكون عنواناً وقدوة للانتصار والنجاح باعتبارها سياج الوطن وحصنه المنيع اذا ما بنيت على أسس صحيحه بعيداً عن الولاءات والانتماءات الضيقة وهنا تقع المسؤولية على عاتقكم في ارساء تلك اللبنات وسيكون مبدأ الثواب والعقاب حاضرا لمن اخل بقسمه العسكري ومسؤولياته التي أنيطت به وعلى عاتقه".

وأكد أن مرحلة جديدة وحاسمة ستشهدها المؤسسة العسكرية بمختلف وحداتها لتطهير ذاتها من مكامن وعناصر الفساد وتصحيح الأخطاء ووضع حدًا للعشوائية والأسماء الوهمية والمزدوجة لترشيد الإنفاق وتسخير الامكانات المحدودة للبناء النوعي وتوفير الاحتياجات والخدمات الاساسية.

وأثنى الرئيس على القيادات العسكرية في خطوط التماس مع ابطال الجيش الوطني لمواجهة قوى التمرد والانقلاب ويسطرون الملاحم ويصنعون الانتصارات ويقدمون التضحية رخيصة في سبيل الوطن .

وقال " لهم منا كل التحية وسنولي الرعاية الكاملة لأسر الشهداء والجرحى الذين قدموا كل ما يملكون دفاعاً عن الارض والعرض ".

وقال :"نثنى على المواقف المشرفة للأشقاء في دول التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية ودعم من الامارات وباقي دول التحالف الذين شاركونا محطات الفداء والبناء في تجسيد اصيل لروح الأخوة ووحدة الهدف والمصير المشترك.

وكان مدير مكتب القائد الأعلى للقوات المسلحة اللواء ركن احمد العقيلي قدم ايجازاً تضمن نتائج المهام والواجبات الانيه والعاجلة التي وضعت امام القادة خلال الاجتماع السابق ومستوى التنفيذ وفق توجيهات فخامة الرئيس القائد الأعلى للقوات المسلحة.

وأصدر الرئيس توجيهاته اللازمة والحازمة المتصلة بتفعيل العمل والارتقاء بالمهام والواجبات بصورة فاعلة ودقيقة وتصحيح الاختلالات وضبط القوام بصورة عامة وتفعيل واستكمال عمل اللجنة المعنية بذلك وفق المهام المناطة بها.