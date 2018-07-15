حنان عشراوى تدين العدوان الإسرائيلى على قطاع غزة

رام الله أ ش أ

أدانت عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية حنان عشراوى ، العدوان الإسرائيلى المتواصل على أبناء الشعب الفلسطينى فى قطاع غزة، والذى راح ضحيته طفلين وجرح العديد من المواطنين فى انتهاك صارخ لقواعد القانون الدولى والشرعية الدولية.

وقالت عشراوى فى بيان لها مساء السبت، "إن جرائم الحرب الإسرائيلية والعدوان المتصاعد ضد شعبنا ، واستهداف المدنيين العزل فى الأماكن العامة والحدائق والملاعب عبر الغارات والقصف، هى عمليات اعدام خارج القانون تهدف إلى جر المنطقة نحو مزيد من العنف وعدم الاستقرار".

وطالبت عشراوى المجتمع الدولى برفع الحصانة السياسية والقانونية عن إسرائيل والتدخل الفورى لوقف عمليات القتل والتصعيد، وتوفير الحماية الدولية العاجلة للشعب الفلسطينى ، ورفع الحصار الجائر عن القطاع المفروض منذ 11 عاما، واتخاذ تدابير جدية لمحاسبة إسرائيل ومساءلتها على خروقاتها وانهاء الاحتلال وتمكين الشعب الفلسطينى من تقرير مصيره على أرضه.

فى سياق آخر، استنكرت عضو اللجنة التنفيذية قيام قوات الاحتلال بإغلاق كلية هند الحسينى فى القدس المحتلة ومنع تنظيم مؤتمر فيها، واعتقال 15 من المشاركين فى المؤتمر.

وأشارت إلى أن هذه الخطوة تأتى فى سياق العدوان المستمر على القدس ومؤسساتها الاجتماعية والتعليمية والاقتصادية، بهدف تصفية الوجود الفلسطينى ومؤسساته الوطنية، عبر مواصلة نهج دولة الاحتلال القائم على التطهير العرقى والتهجير القسرى والفصل العنصرى فى المدينة المقدسة.

وقالت عشراوى :" إن هذا النهج المتطرف لأكثر الحكومات يمينية فى إسرائيل، يأتى فى ظل الدعم اللامتناهى من قبل الإدارة الأميركية ، وصمت المجتمع الدولى الذى لم يرتق إلى مستوى مسؤولياته فى وضع حد فورى لاستهتار إسرائيل بالقانون الدولى وبحقوق الشعب الفلسطينى الثابتة، التى أقرتها الشرعية الدولية".

ومن ناحيته ، أدان عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، نائب الأمينة العامة للاتحاد الديمقراطى الفلسطينى (فدا) صالح رأفت، الهجوم الإسرائيلى المتعمد على قطاع غزة والذى طال ملعبا للأطفال وأسفر عن سقوط شهدين طفلين وإصابة آخرين.