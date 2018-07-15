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حماية المستهلك: حصر أسماء الشركات غير الملتزمة لإعلانها للرأى العام - فيديو وصور

الأحد، 15 يوليه 2018 02:20 م
حماية المستهلك: حصر أسماء الشركات غير الملتزمة لإعلانها للرأى العام - فيديو وصور راضى عبد المعطى رئيس جهاز حماية المستهلك
كتب مدحت وهبة - منة الله حمدى - تصوي عمرو مصطفى
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أكد اللواء دكتور راضى عبد المعطى، رئيس جهاز حماية المستهلك، أنه سيتم حصر الشركات الأكثر التزاما مع المواطنين وتقوم بتقديم منتجات جيدة للمستهلك، حيث يتم منحها شهادات من الجهاز تسمى "صديق المستهلك"، كما سيتم أيضا حصر الشركات غير الملتزمة فى تقديم منتجات جيدة وتقوم بغش المستهلك لإعلان ذلك أمام الرأى العام.
 
 
 
وأضاف اللواء دكتور راضى عبد المعطى، رئيس جهاز حماية المستهلك، خلال المؤتمر الصحفى حول "دور منظمات العمل الأهلى فى حماية المستهلك"، بحضور كل من اللواء الدكتور محمد أبو شادى وزير التموين الأسبق، والدكتور طلعت عبد القوى، رئيس جهاز حماية المستهلك، والدكتور حسن راتب  رئيس الجمعية المصرية للدراسات التعاونية والإدارية أنه سيتم إبلاغ الشركات بما سيقوم به الجهاز من خلال حصر الملتزمين وغير الملتزمين منهم  حتى يكون لدى الجميع معرفة كاملة بما سيفعله الجهاز خلال الفترة المقبلة، وإعلان ذلك للجميع بهدف توعية  المواطنين  وحتى يكون لدى المواطن المعرفة الكاملة بالشركات الملتزمة بتقديم منتجات جيدة وغيرها من الشركات الأخرى.
 
 
وأوضح  الدكتور راضى عبد المعطى، أن محاور عمل الجهاز حاليا تتضمن 3 محاور، هى التوعية والرقابة والحماية، وأنه تم التنسيق مع شركات المحمول لبث رسائل للمواطنين المستخدمين للتليفونات المحمول، بهدف رفع توعيتهم بحقوقهم وبكيفية التواصل مع الجهاز، بالإضافة إلى  التنسيق مع الجامعات والمدارس  والمساجد والكنائس ومراكز الشباب والمؤسسات لرفع الوعى المجتمعى بمنظومة حماية المستهلك، بالتوزارى مع تكثيف الرقابة وتفعيل دورها فى الأسواق للتأكد من توفير منتجات جيدة، وكذلك العمل على رفع  الوعى لدى المواطن بحقوقه، كما أنه تم التنسيق مع وزارة الأوقاف بشان توحيد خطبة الجمعة بمنظومة حماية المستهلك.
 

 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


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حماية المستهلك

الشركات الملتزمة

المواطنين وغير الملتزمة للراى العام




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