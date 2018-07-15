حبس صاحب مخزن قتل عامل طعناً بسبب خلافات حول ركن سيارة فى الجمالية

كتب أحمد إسماعيل

قررت نيابة الجمالية الجزئية برئاسة المستشار أحمد زيتون، وإشراف المستشار عبد الرحمن شتلة المحامى العام لنيابات غرب القاهرة، حبس صاحب مخزن، 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامه بقتل صاحب ورشة، بأن سدد له الطعنات بالسلاح الأبيض، على اثر مشاجرة بينهما بسبب ركن سيارة بالجمالية.

وأمرت النيابة العامة بتشريح جثة المجنى عليه لبيان سبب الوفاة، وإعداد تقرير فني بالصفة التشريحية للجثمان، وصرحت بالدفن، وكلفت النيابة العامة رجال المباحث بسرعة التحريات حول الواقعة.

وكان قسم شرطة الجمالية تلقى إشارة من مستشفي يفيد باستقبالها عادل.ح.ع.ع. 38 سنة صاحب ورشة ،و السابق اتهامه في القضية رقم 2643 لسنة 2011م نصر ثان " سرقة " والذى توفي اثر إصابته بجرح نافذ أسفل الإبط الأيسر و أخر أعلي الفخذ الأيسر.

ومن خلال التحريات تبين حدوث مشادة كلامية بين المجني عليه وبين أحمد.ع.ا.ع. عادل 35 سنة صاحب مخزن ستانلس ، والسابق اتهامه في القضية رقم 9042 لسنة 2012م منشأة ناصر " سلاح بدون ترخيص" والمصاب بجرح أعلي العين اليمني و جرح بالكتف الأيمن و أخر بالكف الأيسر، بسبب قيام المتهم بركن السيارة ملكه ماركة سوزوكي ذهبي اللون تحمل أرقام م و ص 395 أمام الورشة ملك المجني عليه ، فتطورت إلي مشاجرة تعديا خلالها علي بعضهما البعض بالضرب وعلي إثر ذلك قام المتهم بالتعدي علي المجني عليه بسلاح ابيض " مطواة " محدثاً إصابته التي أودت بحياته.

وعلى الفور تم إعداد الأكمنة تم ضبط المتهم وبحوزته السلاح الأبيض المستخدم م في ارتكاب الواقعة ، وبمواجهته اعترف بإرتكاب الواقعة ، فتحرر المحضر اللازم ، وتولت النيابة العامة التحقيق والتى أمرت بما سبق .