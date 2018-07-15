video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الأحد، 15 يوليه 2018 01:25 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

تعرف خطة شركة مياه مدن القناة لتطعيم العاملين وتطهير الشبكات فى الإسماعيلية

الأحد، 15 يوليه 2018 12:19 م
تعرف خطة شركة مياه مدن القناة لتطعيم العاملين وتطهير الشبكات فى الإسماعيلية جانب من أعمال التطهير
الإسماعيلية – جمال حراجى
إضافة تعليق
أعلن المهندس أحمد عزب رئيس مياه القناه،أن الشركة واصلت اليوم أعمال التطهير،بحى ثان الإسماعيلية حيث تم تطهير بيارة محطة بورسعيد وعدد 53 مطبق بمناطق شارع دمنهور والبحرى والدقهلية وشارع المستشفى بالإسماعيلية.
 
وأشار عزب فى بيان له اليوم،إلى ان حملة تطعيم العاملين بشبكات محطات الصرف الصحى والتى تمت بقطاعى بورسعيد والإسماعيلية، حيث قامت ادارة السلامة والصحة المهنية بقطاع السويس بتسهيل مهمة فريق عمل تطعيم الأمصال لتحصين العاملين فى جرعة أولي، وكان الإقبال من العاملين كبيروتم استكمال حملة التطعيم بالقطاع وبمحطة معالجة صرف عتاقه في وقت واحد، ومحطة مياه أبو عارف بقطاع السويس.
 
وأكد رئيس مياه  القناه على الإنتهاء من أعمال تطهير المروق بمحطة مياه ابو عارف 2.1 طبقا للخطه الموضوعة والتنفيذ بواسطه العاملين بالمحطه وقامت شبكة الأربعين بقطاع السويس بتسليك وتطهير غرف تفتيش صرف خلف المحلات أمام مسجد الأربعين (بيوت دريسة السكة الحديد سابقا) بناء علي شكوي عاجلة للمحافظة، واتضح أنها غرف تفتيش للمحلات وبالرغم من ذلك قام عمال الشبكة بتطهيرها، كما تم فى قطاع بورسعيد تم تطهير خط صرف بميناء بورسعيد ، باب 35 بواسطة إدارة فريق الطوارئ.
 
 
 

إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

110 من محصلى شركة مياه القناة يستغيثون: نعمل منذ عامين دون أى حقوق

الاسماعيليه

اخبارالاسماعيليه

مياه القناه

اخبارمياه القناه

اخبار مصر

اخبار المحافظات




لا تفوتك
المرور: فتح منزل الطريق الدائرى اتجاه مصر الجديدة أمام حركة السيارات

المرور: فتح منزل الطريق الدائرى اتجاه مصر الجديدة أمام حركة السيارات

للمرة الثانية بـ2018.. الشمس تتعامد على الكعبة المشرفة اليوم وقت آذان الظهر

للمرة الثانية بـ2018.. الشمس تتعامد على الكعبة المشرفة اليوم وقت آذان الظهر

انتهاء إجراءات إضافة المواليد الجدد بالبطاقات التموينية خلال أيام..وزارة التموين: 5 ملايين منتفعًا فى انتظار تطبيق القرار.. ومخاطبة الشركات الإلكترونية لتعديل نظامها استعدادًا لتنفيذ الإضافات

انتهاء إجراءات إضافة المواليد الجدد بالبطاقات التموينية خلال أيام..وزارة التموين: 5 ملايين منتفعًا فى انتظار تطبيق القرار.. ومخاطبة الشركات الإلكترونية لتعديل نظامها استعدادًا لتنفيذ الإضافات

فيديو وصور.. قلعة قايتباى بالإسكندرية عشق الإسكندرانية فى الصيف.. فسحة مريدى المرسى أبو العباس فى مولده.. و"الحنطور والدارجات والمراكب" وسائل التنزه والمرح المفضلة لدى المصطافين

فيديو وصور.. قلعة قايتباى بالإسكندرية عشق الإسكندرانية فى الصيف.. فسحة مريدى المرسى أبو العباس فى مولده.. و"الحنطور والدارجات والمراكب" وسائل التنزه والمرح المفضلة لدى المصطافين

فرنسا و كرواتيا.. هل تستمر أسطورة الـ"20 عام" للمرة الرابعة فى المونديال

فرنسا و كرواتيا.. هل تستمر أسطورة الـ"20 عام" للمرة الرابعة فى المونديال

بعد عودتها فى 2018.. اعرفى إزاى تلبسى الجيب الجينز فى الصيف

بعد عودتها فى 2018.. اعرفى إزاى تلبسى الجيب الجينز فى الصيف

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة