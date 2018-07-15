تعرف خطة شركة مياه مدن القناة لتطعيم العاملين وتطهير الشبكات فى الإسماعيلية

الإسماعيلية – جمال حراجى

أعلن المهندس أحمد عزب رئيس مياه القناه،أن الشركة واصلت اليوم أعمال التطهير،بحى ثان الإسماعيلية حيث تم تطهير بيارة محطة بورسعيد وعدد 53 مطبق بمناطق شارع دمنهور والبحرى والدقهلية وشارع المستشفى بالإسماعيلية.

وأشار عزب فى بيان له اليوم،إلى ان حملة تطعيم العاملين بشبكات محطات الصرف الصحى والتى تمت بقطاعى بورسعيد والإسماعيلية، حيث قامت ادارة السلامة والصحة المهنية بقطاع السويس بتسهيل مهمة فريق عمل تطعيم الأمصال لتحصين العاملين فى جرعة أولي، وكان الإقبال من العاملين كبيروتم استكمال حملة التطعيم بالقطاع وبمحطة معالجة صرف عتاقه في وقت واحد، ومحطة مياه أبو عارف بقطاع السويس.

وأكد رئيس مياه القناه على الإنتهاء من أعمال تطهير المروق بمحطة مياه ابو عارف 2.1 طبقا للخطه الموضوعة والتنفيذ بواسطه العاملين بالمحطه وقامت شبكة الأربعين بقطاع السويس بتسليك وتطهير غرف تفتيش صرف خلف المحلات أمام مسجد الأربعين (بيوت دريسة السكة الحديد سابقا) بناء علي شكوي عاجلة للمحافظة، واتضح أنها غرف تفتيش للمحلات وبالرغم من ذلك قام عمال الشبكة بتطهيرها، كما تم فى قطاع بورسعيد تم تطهير خط صرف بميناء بورسعيد ، باب 35 بواسطة إدارة فريق الطوارئ.