video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الأحد، 15 يوليه 2018 05:52 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

تركيا تحيى الذكرى الثانية لتحركات الجيش عام 2016

الأحد، 15 يوليه 2018 04:24 م
تركيا تحيى الذكرى الثانية لتحركات الجيش عام 2016 الرئيس التركى رجب طيب أردوغان
أنقرة (أ ف ب)
إضافة تعليق

احتفلت تركيا الأحد، بالذكرى الثانية لتحركات الجيش على الرئيس رجب طيب أردوغان، الذى أعيد انتخابه بصلاحيات موسعة، ويواصل حملته بشراسة على كل من يشتبه بمشاركته فى تحركات الجيش عام 2016.

وفى أنحاء البلاد قام عدد كبير من الأتراك بزيارة مدافن الضحايا، فيما أعادت محطات التلفزة بث أبرز المشاهد التى طبعت ليلة 15 إلى 16 يوليو، على غرار النداء الذى وجهة أردوغان إلى الأتراك داعيا إياهم إلى المقاومة عبر شاشة هاتف محمول.

وبعد مرور عامين على تحركات الجيش، بات أردوغان يمسك بمقاليد السلطة بيد حديد، وهو يبدو اليوم أقوى من أى يوم مضى منذ تسلمه الحكم عام 2003.

وأعيد انتخابه الشهر الماضى لولاية جديدة من 5 أعوام، ولكن بسلطات رئاسية معززة جدا بعد تعديل الدستور عبر استفتاء شعبى.

واستنادا إلى هذه الصلاحيات الجديدة أصدر أردوغان صباح الأحد، 7 مراسيم لإعادة هيكلة عدد من المؤسسات، وواصل العمل على الإمساك تماما بمؤسسة الجيش.

وهكذا، باتت قيادة أركان الجيش تحت سلطة وزارة الدفاع، وأعيدت هيكلة المجلس العسكرى الأعلى المكلف خاصة بملء أعلى المناصب العسكرية ووضع الأولويات الاستراتيجية.

وكان أردوغان اعتبر مرارا أن إفشال التحركات هو "انتصار للديموقراطية"، إلا أن حملات القمع التى أعقبت المحاولة، والاعتقالات وعمليات التسريح بعشرات الآلاف، أثارت قلق الدول الأوروبية بشكل خاص، والمنظمات الحقوقية غير الحكومية.

وأكد أردوغان فى كلمته الأحد، أنه "لن تكون هناك هدنة" فى ملاحقة كل من تورط فى تحركات الجيش.

والمعروف أن أردوغان يتهم الداعية التركى المعارض فتح الله جولن الموجود فى الولايات المتحدة بالوقوف وراء تحركات الجيش، إلا أن الأخير ينفى تماما أى دور له فيها.

وجرت الملاحقات وعمليات التسريح فى إطار حالة الطوارىء التى فرضت بعيد التحركات. إلا أن المتحدث باسم أردوغان أعلن قبل أيام أنها سترفع مساء الأربعاء.

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

جنرال أمريكى: خطة تركيا لشراء نظام دفاعى روسى تشكل خطرا على حلف الأطلسى

مرسوم أردوغانى يمكنه من إصدار تعليمات عسكرية دون الرجوع لوزير دفاع تركيا

تركيا

اخبار تركيا

تحركات الجيش

اخبار العالم

اخبار العالم اليوم




لا تفوتك
رئيس البرلمان: مناقشة بيان الحكومة الثلاثاء ونسعى لإنجازه بداية الأسبوع المقبل - صور

رئيس البرلمان: مناقشة بيان الحكومة الثلاثاء ونسعى لإنجازه بداية الأسبوع المقبل - صور

عباس شومان يعتمد نتيجة الثانوية الأزهرية 2018 بنسبة نجاح 63.81%

عباس شومان يعتمد نتيجة الثانوية الأزهرية 2018 بنسبة نجاح 63.81%

انتهاء إجراءات إضافة المواليد الجدد بالبطاقات التموينية خلال أيام..وزارة التموين: 5 ملايين منتفعًا فى انتظار تطبيق القرار.. ومخاطبة الشركات الإلكترونية لتعديل نظامها استعدادًا لتنفيذ الإضافات

انتهاء إجراءات إضافة المواليد الجدد بالبطاقات التموينية خلال أيام..وزارة التموين: 5 ملايين منتفعًا فى انتظار تطبيق القرار.. ومخاطبة الشركات الإلكترونية لتعديل نظامها استعدادًا لتنفيذ الإضافات

فيديو وصور.. قلعة قايتباى بالإسكندرية عشق الإسكندرانية فى الصيف.. فسحة مريدى المرسى أبو العباس فى مولده.. و"الحنطور والدارجات والمراكب" وسائل التنزه والمرح المفضلة لدى المصطافين

فيديو وصور.. قلعة قايتباى بالإسكندرية عشق الإسكندرانية فى الصيف.. فسحة مريدى المرسى أبو العباس فى مولده.. و"الحنطور والدارجات والمراكب" وسائل التنزه والمرح المفضلة لدى المصطافين

الشرقية للدخان تعدل أسعار سجائر كليوباترا.. تعرف على القيمة الجديدة

الشرقية للدخان تعدل أسعار سجائر كليوباترا.. تعرف على القيمة الجديدة

صور.. الننى يبدأ زيارته للمحلة من الشهر العقاري.. اعرف السبب

صور.. الننى يبدأ زيارته للمحلة من الشهر العقاري.. اعرف السبب

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة