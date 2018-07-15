تحرير 29 مخالفة تموينية بأسواق ومحلات ومحطات وقود بجنوب سيناء

جنوب سيناء – فايزة مرسال

شنت مديرية التموين بجنوب سيناء، حملة تموينية بمختلف مدن المحافظة على الأسواق والمحلات ومحطات الوقود والغاز بتنسيق مع مباحث التموين بمديرية أمن جنوب سيناء، صرح بذلك محمد ماهر وكيل مديرية التموين بجنوب سيناء.

وأضاف محمد ماهر وكيل مديرية التموين، فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع" أن الحملة استهدفت الحملة تطبيق المنظومة الجديدة بقرار 330 الخاص بإعلان سعر السلع الغذائية بشكل واضح على السلعة، مؤكدا أنه بدأت فعليا وجرى شن حملات مكثفة مع مباحث التموين على المحلات بيع التجزئة، مشيرا إلى أن القرار يضمن طرح السلع للجمهور طبقا للسعر المحدد من المورد المدون بفاتورة شراء أصل البضاعة.

وتم تحرير محضر فرع كافور بشرم الشيخ لعدم حفظ الفواتير الضريبية وحجز 20 منتجا، وأسفرت الحملة عن تحرير 29 محضر بجميع مدن المحافظة منها 10 محاضر عدم الإعلان ومحضر بيع بزيادة و2 محضر مجهولة المصدر و12 محضر عدم وجود شهادة صحية ومحضر ضبط 5 شيكارة دقيق مدعم بأحد المخابز السياحى بشرم الشيخ و4 محاضر لمحطة بنزين ممتنعة عن البيع، وتم تحرير محضر واتخاذ الإجراءات القانونية.