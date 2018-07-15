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الأحد، 15 يوليه 2018 04:09 م
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بوكو حرام تسيطر على قاعدة عسكرية فى شمال شرق نيجيريا

الأحد، 15 يوليه 2018 03:08 م
بوكو حرام تسيطر على قاعدة عسكرية فى شمال شرق نيجيريا مسلحو بوكو حرام
كانو (أ ف ب)
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سيطر جهاديو بوكو حرام نهاية الأسبوع على قاعدة عسكرية فى شمال شرق نيجيريا إثر معارك، فى هجوم هو الثانى على القوات النيجيرية فى يومين، وفق ما أفادت مصادر عسكرية الأحد.

ومساء السبت، سيطر المتمردون على قاعدة عسكرية تضم أكثر من 700 جندى فى ولاية يوبى المحاذية للنيجر والتى شهدت خطف نحو 100 فتاة هذا العام.

وقال مصدر عسكرى لم يشأ كشف هويته لفرانس برس، إن "إرهابيى بوكو حرام هاجموا قوات الفرقة الـ 81 فى قرية جيلى فى إقليم جيدام، وشن الإرهابيون الهجوم وسيطروا على القاعدة بعد معارك عنيفة.

وأوضح أن قائد القاعدة و63 جنديا فروا ولجأوا إلى مدينة جيدام التى تبعد حوالى 60 كلم، على أن يلحق بهم 670 جنديا آخرين فى القاعدة التى تعرضت للهجوم.

وأضاف المصدر "نجهل ما إذا كان هناك ضحايا بين الجنود، سنعلم ذلك لاحقا"، لافتا إلى أن القاعدة التى هوجمت جديدة وأن الجنود انتشروا فيها أخيرا آتين من لاجوس (جنوب).

ونسب قائد ميليشيا محلية الهجوم إلى جناح أبو مصعب البرناوى فى بوكو حرام والذى يستهدف القوات النيجيرية، وقال "علمنا بأن المهاجمين أتوا من بحيرة تشاد قبل أن يهاجموا القاعدة".

والهجوم هو الثانى للمتطرفين المرتبطين بتنظيم داعش الإرهابى على القوات النيجيرية خلال يومين.

ولا يزال 23 جنديا نيجيريا مفقودين بعدما تعرضوا الجمعة، لكمين نصبته بوكو حرام فى شمال شرق البلاد.

 


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