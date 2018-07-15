بعد قليل.. مؤتمر صحفى لإعلان نتيجة الثانوية الأزهرية وأسماء الأوائل

كتب لؤى على

يعتمد بعد قليل الدكتور عباس شومان، وكيل الأزهر الشريف، نيابة عن فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، نتيجة الشهادة الثانوية الأزهرية 2017-2018، حيث تتيح بوابة الأزهر الإلكترونية نتيجة الثانوية الأزهرية بشعبها: العلمى والأدبى والإسلامية، الدور الأول، فور اعتمادها، على تطبيق "بوابة الأزهر" المتاح على منصة جوجل بلاى، كما يمكن الحصول على النتيجة من خلال بوابة الأزهر الإلكترونية.

وزف الشيخ صالح عباس، رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، بشرى للطلاب وأولياء الأمور بارتفاع نسب النجاح هذا العام عن الأعوام السابقة، وكذلك ارتفاع أعداد الأوائل، مؤكدا أنه سيتم اعتماد وإعلان النتيجة وأسماء أوائل الشهادة الثانوية بقسميها العلمى والأدبى، وشهادة الشعبة الإسلامية، وشهادة البعوث الإسلامية، وكذلك الشهادة الثانوية الأزهرية بغزة، فى مؤتمر صحفى سيعقد بعد قليل بمشيخة الأزهر.

وكان قد أجرى الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، أمس السبت، اتصالًا هاتفيًّا من العاصمة البريطانية لندن، حيث يجرى فضيلته زيارة رسمية تستغرق عدة أيام، استهلها بلقاء الملكة إليزابيث الثانية، ملكة بريطانيا ، كما يشارك خلالها فى فعاليات منتدى شباب صناع السلام، وذلك لتهنئة الطلاب الحاصلين على المراكز الأولى فى الشهادة الثانوية الأزهرية على مستوى الجمهورية للعام 2017 / 2018.