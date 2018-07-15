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الأحد، 15 يوليه 2018 10:57 ص
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وارتفاع نسبة النجاح عن العام الماضى..

بعد قليل.. مؤتمر صحفى لإعلان نتيجة الثانوية الأزهرية وأسماء الأوائل

الأحد، 15 يوليه 2018 09:58 ص
بعد قليل.. مؤتمر صحفى لإعلان نتيجة الثانوية الأزهرية وأسماء الأوائل الثانوية الأزهرية - أرشيفية
كتب لؤى على
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يعتمد بعد قليل الدكتور عباس شومان، وكيل الأزهر الشريف، نيابة عن فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، نتيجة الشهادة الثانوية الأزهرية 2017-2018، حيث تتيح بوابة الأزهر الإلكترونية نتيجة الثانوية الأزهرية بشعبها: العلمى والأدبى والإسلامية، الدور الأول، فور اعتمادها، على تطبيق "بوابة الأزهر" المتاح على منصة جوجل بلاى، كما يمكن الحصول على النتيجة من خلال بوابة الأزهر الإلكترونية.

وزف الشيخ صالح عباس، رئيس قطاع المعاهد الأزهرية،  بشرى للطلاب وأولياء الأمور بارتفاع نسب النجاح هذا العام عن الأعوام السابقة، وكذلك ارتفاع أعداد الأوائل، مؤكدا أنه سيتم اعتماد وإعلان النتيجة وأسماء أوائل الشهادة الثانوية بقسميها العلمى والأدبى، وشهادة الشعبة الإسلامية، وشهادة البعوث الإسلامية، وكذلك الشهادة الثانوية الأزهرية بغزة، فى مؤتمر صحفى سيعقد بعد قليل بمشيخة الأزهر.

وكان قد أجرى الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، أمس السبت، اتصالًا هاتفيًّا من العاصمة البريطانية لندن، حيث يجرى فضيلته زيارة رسمية تستغرق عدة أيام، استهلها بلقاء الملكة إليزابيث الثانية، ملكة بريطانيا ، كما يشارك خلالها فى فعاليات منتدى شباب صناع السلام، وذلك لتهنئة الطلاب الحاصلين على المراكز الأولى فى الشهادة الثانوية الأزهرية على مستوى الجمهورية للعام 2017 / 2018.

 
وأعرب فضيلته، خلال الاتصال الهاتفى، عن تمنياته للطلاب الأوائل ولجميع الطلاب بمستقبل واعد ومشرق فى خدمة دينهم ووطنهم، مؤكدا أهمية الدور الذى يقوم به طلاب الأزهر وخريجوه فى نشر ثقافة التسامح والتعايش والسلام ونبذ العنف والتطرف والإرهاب وتقديم الصورة الحقيقية للإسلام الذى هو رسالة سلام للعالم أجمع بعيدًا عن الغلو والتطرف والإفراط والتفريط.
 
كما حرص فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر على الحديث إلى أولياء أمور الطلاب الأوائل وشكرهم على جهودهم فى رعاية أبنائهم وتوفير الجو المناسب لتفوقهم، مؤكدا أن أفضل استثمار لهم فى حياتهم هو الاستثمار فى تربية وتعليم أبنائهم، حتى يسهموا فى صناعة الحضارة والتقدم فى وطنهم.
 
 

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التعليقات 1

عدد الردود 0

بواسطة:

محمد المصرى

المواتمر هيتزاع علا قناه ايه

هيتزاع علا قناه ايه

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