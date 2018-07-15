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الأحد، 15 يوليه 2018 07:34 م
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بعد خطفها الأنظار.. رئيسة كرواتيا تغازل بوتين وترامب وماى بقميص منتخب بلادها

الأحد، 15 يوليه 2018 05:53 م
بعد خطفها الأنظار.. رئيسة كرواتيا تغازل بوتين وترامب وماى بقميص منتخب بلادها رئيسة كرواتيا تهدى ترامب وبوتين وماى قميص منتخب بلادها
كتب محمد سعودى ووكالات
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بعد خطفها أنظار العالم والأضواء فى مدرجات الملاعب، وعناقها لرئيس الوزراء الروسي دميتري مدفيديف، بعد فوز منتخب بلادها بركلات الترجيح أمام روسيا، غازلت رئيسة كرواتيا كوليندا جرابار كيتاروفيتش، الرئيس الروسى فلاديمير بوتين، والرئيس الأمريكى دونالد ترامب، ورئيسة وزراء بريطانيا تيريزا ماى، وذلك بمنحها قميص المنتخب لهم قبل نهائى كأس العالم.

بوتين وكوليندا كيتاروفيتش
بوتين وكوليندا كيتاروفيتش

وأعطت رئيسة كرواتيا، نظيرها الروسى، قميصا لمنتخب كرواتيا مطبوع على ظهره اسم "بوتين"، اليوم الأحد، قبل مباراة كرواتيا وفرنسا فى نهائى كأس العالم لكرة القدم فى موسكو.

رئيسة كرواتيا تهدى بوتين قميص منتخب بلادها قبل نهائى كأس العالم
رئيسة كرواتيا تهدى بوتين قميص منتخب بلادها قبل نهائى كأس العالم

ودخلت كيتاروفيتش نفسها أجواء المنافسات وسافرت إلى روسيا لمشاهدة المباريات وارتدت قميص المنتخب الوطني. وأطاحت كرواتيا بالمنتخب الروسى صاحب الأرض من دور الثمانية.

قميص لمنتخب كرواتيا تحمله رئيسة البلاد
قميص لمنتخب كرواتيا تحمله رئيسة البلاد

 

وفى اجتماع بالكرملين، هنأ بوتين، رئيسة كرواتيا على أداء منتخب بلادها، مقدما لفها باقة من الزهور، مضيفا "أنا واثق أننا سنشاهد مباراة رائعة اليوم". فيما شكرت جرابر-كيتاروفيتش، الرئيس الروسى على ما قالت إنه تنظيم ناجح للبطولة.

باقة زهور بين بوتين وكوليندا كيتاروفيتش
باقة زهور بين بوتين وكيتاروفيتش

كما منحت الرئيسة الكرواتية، دونالد ترامب وتيريزا ماى قميص منتخب بلادها، ويحمل أحدها اسم ترامب والآخر اسم تيريزا ماى.

رئيسة كرواتيا تهدى ترامب قميصا باسمه
رئيسة كرواتيا تهدى ترامب قميصا باسمه

 

رئيسة كرواتيا تهدى تيريزا ماى قميصا باسمها
رئيسة كرواتيا تهدى تيريزا ماى قميصا باسمها

 

 

 


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