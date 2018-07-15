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الأحد، 15 يوليه 2018 03:47 م
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برتوكول تعاون بين جامعه قناه السويس والمجلس الثقافى البريطانى

الأحد، 15 يوليه 2018 03:21 م
برتوكول تعاون بين جامعه قناه السويس والمجلس الثقافى البريطانى جانب من توقيع البروتوكول
الإسماعيلية – جمال حراجى
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أعلنت جامعة قناة السويس،توقيع برتوكول تعاون بين الجامعه، والمجلس الثقافى البريطانى British council، لإنشاء مركز للإمتحانات الدولية للغة الإنجليزية IELTS، بالجامعة، تسهيلا وتخفيفا على الطلاب، بدلا من السفر للقاهرة، مما يخفف الأعباء المادية على الطلاب، وذلك تحت رعاية الدكتور ممدوح غراب رئيس جامعه قناه السويس.

وقع الإتفاقيه الدكتورطارق راشد رحمى نائب رئيس الجامعه لشئون التعليم والطلاب، وكيشورروى المديرالاقليمى لقسم الإمتحانات -الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وبحضورالدكتورأمير مهنا منسق الجامعه مع المجلس الثقافى البريطانى، وخالد الزغبى مديرتطوير الأعمال - مؤهلات المملكه المتحده بالمجلس الثقافى البريطانى.

ورحب الدكتورطارق رحمى، بالتعاون مع المجلس الثقافى البريطانى، لكونه منظمه المملكه المتحده الدولية للعلاقات الثقافيه والفرص التعليميه، وذلك لعقد الإمتحان الدولى للغة الإنجليزية IELTs فهوالإمتحان الأكثر شهره على مستوى العالم، وذلك بتأهيل أعضاء هيئه التدريس والطلاب لهذا الاختبار، من خلال التدريب، ووضع الجامعه على الخريطة الدولية.

وسيتم البدء الفورى بعد توقيع الإتفاقيه على أن يعقد أولى هذه الامتحانات يوم 8 سبتمبر القادم، وأن ذلك سيفتح المجال للطلاب وأعضاء هيئه التدريس للحصول على المنح الدراسية "ماجستير ،دكتوراه " بالمملكة المتحده.

ويأتى هذا التعاون فى ظل احتفال المجلس الثقافى البريطانى بمناسبة مرور 80 عام على تأسيس مكتب المجلس الثقافى البريطانى فى مصر، والذى تأسس فى عام 1938 كأحد فروعها الأولى التى تعمل خارج المملكة المتحدة.


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