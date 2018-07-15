القوات الحكومية فى نيكاراجوا تشن هجمات على متمردين فى ثلاث بلدات

ماناغوا (أ ف ب)

شنّت القوات الحكومية فى نيكاراجوا الأحد، هجمات استهدفت ثلاث بلدات يسيطر عليها متمردون فى مقاطعة مسايا، جنوب العاصمة ماناغوا ما اوقع العديد من الجرحى، بحسب ما اعلنت مجموعة حقوقية.

وقال سكان إن القوات الحكومية استخدمت خصوصا جرافات فى ساعات النهار الاولى لتدمير تحصينات وهاجمت المتمردين.

وتشهد نيكاراجوا منذ ثلاثة اشهر اعمال عنف اوقعت 272 قتيلا على الاقل ونحو الفى جريح فى هذا البلد الافقر فى اميركا الوسطى.

وقالت فيلما نينوز رئيسة المركز النيكاراجوى لحقوق الانسان إن عناصر القوات الحكومية "سيدمرون (مدينة) ماسايا. انها محاصرة بالكامل".

بدوره قال الفارو غوميز وهو احد السكان "نتعرض فى حيّنا مونيمبو لهجوم من الشرطة الوطنية وعناصر من قوات مساعدة للشرطة مسلحين ببنادق ورشاشات ثقيلة".