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القبض على مدرس بالدقهلية وراء تزوير عقود عمل بالخارج للنصب على الشباب

الأحد، 15 يوليه 2018 03:13 م
القبض على مدرس بالدقهلية وراء تزوير عقود عمل بالخارج للنصب على الشباب المتهم وأمامه العقود المزورة
كتبت : دينا الحسينى
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تمكنت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، برئاسة اللواء علي سلطان من ضبط أحد الأشخاص لقيامها بتزوير المحررات الرسمية والاحتيال على الشباب راغبى العمل بالخارج من خلال عقود عمل مزورة .

 

وأكدت معلومات وتحريات فرع الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بشرق الدلتا قيام المدعو محمد هـ. م  مواليد 1971 مدرس، مقيم بدائرة مركز شرطة طلخا بالدقهلية، سبق إتهامه فى قضية " نصب"، بتأسيس فرع لشركة سياحة كائن مقرها بدائرة بندر طلخا بالدقهلية متخذاً منه مقراً لممارسة نشاطة الإجرامى فى تزوير المحررات الرسمية والإحتيال على الشباب راغبى السفر للعمل بالدول العربية وإعطائهم عقود عمل مزورة .

 

وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام وإدارة البحث الجنائى بالدقهلية تم ضبط المتهم  وعثر علي 30 جواز سفر بأسماء أشخاص مختلفة ، و3 شهادة خبرة منسوب صدورها لإحدى الجهات بإحدى الدول العربية بأسماء أشخاص مختلفة تحمل شعار الدولة المقلد المنسوب صدوره لوزارة الخارجية لإحدى الجهات الحكومية.

 

وكمية من الشهادات الصحية خالية البيانات تحمل خاتم شعار الدولة المقلد المنسوب لإحدى الجهات الحكومية و كمية من عقود العمل الوهمية خالية البيانات المنسوبة للعديد من الشركات والمؤسسات بالخارج و كمية من السير الذاتية الخاصة بضحاياه "شهادات دراسية – صور بطاقات رقم قومى–  صحيفة حالة جنائية – شهادات خبرة " وجهاز كمبيوتر وطابعة ألوان، بفحصه تبين أنه مُحمل بالمستندات والملفات التى تؤكد نشاطه المؤثم، وبمواجهته اعترف بنشاطه الإجرامى، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.


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