القبض على عاطل بحوزته سلاح نارى فى الإسماعيلية

الإسماعيلية - صبرى غانم

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسماعيلية، من القبض على عاطل وبحوزته سلاح نارى "فرد خرطوش" بقصد الدفاع بدائرة قسم ثان الإسماعيلية.

وكان اللواء محمد على حسين مدير امن الإسماعيلية تلقى إخطارا من العميد احمد عبدالعزيز مدير مباحث الإسماعيلية يفيد بقيام المقدم هانى منصور رئيس مباحث قسم ثان الإسماعيلية ومعاونيه بالقبض على المتهم "باسل.و.ال" 19 عاما عاطل ومقيم دائرة قسم ثان الاسماعيلية بحوزته سلاح نارى "فرد خرطوش" بقصد الدفاع.

تم التحفظ على المتهم والسلاح المضبوط وتحرر المحضر اللازم بواقعة الضبط وأخطرت النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية حياله.