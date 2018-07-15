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الأحد، 15 يوليه 2018 05:51 م
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القبض على شخص أدعى قدرته على تسفير الشباب للخارج مقابل أموال فى قنا

الأحد، 15 يوليه 2018 03:58 م
القبض على شخص أدعى قدرته على تسفير الشباب للخارج مقابل أموال فى قنا اللواء محمود توفيق وزير الداخلية
كتبت : دينا الحسيني
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ألقت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة القبض على شخص لقيامه بالنصب والاحتيال على مواطنين والتحصل منهم على مبالغ مالية بزعم توفير فرص عمل بالخارج.

وذلك بعدما تبلغ لفرع الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بجنوب الصعيد من "مايكل ق. م"، وشقيقه، المقيمان بدائرة مركز شرطة فرشوط بقنا بقيام "بشوى ف. ع"، ومقيم بذات الدائرة، بالنصب والاحتيال عليهما والحصول منهما على مبالغ مالية بلغ إجماليها "120.000" جنيه، مقابل توفير فرص عمل لهما بإحدى الدول العربية، إلا أنه لم يفى بما وعد به ورفض رد المبالغ المالية المستولى عليها للشاكيان.

ومن خلال تكثيف الجهود توصلت التحريات إلى صحة الواقعة، وأضافت التحريات حصول المتهم على مبالغ مالية من آخرين لم يتقدموا للإبلاغ أملاً فى حصولهم على فرص عمل أو استرداد أموالهم، وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهم، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.


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حوادث اليوم




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