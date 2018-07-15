القبض على أحد المتهمين بسرقة سيارة شاب بالإكراه فى طريق السويس

كتب إبراهيم أحمد

نجح رجال مباحث القاهرة، فى كشف ملابسات واقعة سرقة سيارة، من شاب بالإكراه على يد 3 ملثمين قطعوا عليه الطريق، وأجبروه التخلى عن سيارته، وبداخلها هواتفه المحمولة، ومن ثم ساوموه على دفع 20 ألف جنيه، وأرشدوه عن مكانها للعثور عليها، وتم ضبط المتهمين وبحوزتهم بندقية خرطوش، وإحالتهم للنيابة التى تولت التحقيق.

تلقى رجال مباحث قسم شرطة بدر، بلاغا من "أحمد م أ" 34 سنة، حاصل على بكالوريوس تجارة، وأفاد بأنه حال سيرة بسيارته رقم 28898 ملاكى القليوبية، بطريق السويس تجاه القاهرة، اعترضت طريقه سيارة أخرى، ولم يتمكن من التقاط أرقامها، يستقلها 3 أشخاص ترجل منها شخصان ملثمان وهدده أحدهما بسلاح نارى كان بحوزته وأجبراه على التخلى عن السيارة، واستوليا عليها، وبداخلها هاتفين محمول ولاذوا بالفرار بالسيارتين، ولم يتهم أو يشتبه فى أحد بارتكاب الواقعة.

وفى وقت لاحق حضر المبلغ لديوان القسم، وقرر بتلقيه اتصال هاتفى من أحد الهاتفان المستولى عليهما ساومه خلاله المتصل على دفع مبلغ 20 ألف جنيه مقابل إعادة السيارة، وقام بمجاراة المتصل وسلمه المبلغ، وأرشده عن مكان إخفاء السيارة بمنطقة وادى حجول بالسويس.

ومن خلال التحريات والاستعانة بالتقنيات الحديثة أمكن التوصل إلى أن الهاتف المستخدم فى المساومة بحوزة "يوسف ع م" 26 سنة عاطل، وأنه وراء ارتكاب الواقعة بالاشتراك مع آخرين.

وعلى الفور تم استهدافه بمأمورية أسفرت عن ضبطه، وبحوزته الهاتفان المحمولان المستولى عليهما والمستخدم أحدهما فى المساومة، السيارة رقم 53799 ملاكي السويس غير مبلغ بسرقتها، والمستخدمة فى ارتكاب الحادث، وبمواجهته بالتحريات وما أسفر عنه الضبط اعترف بارتكاب الواقعة.

وأضاف بإنفاقه مبلغ المساومة على متطلباته الشخصية وأن السلاح النارى "بندقية خرطوش" المستخدمة فى الواقعة ضبطت بحوزة شقيقه "ابراهيم ع م"، ومازال مقيد الحرية على ذمة ذات القضية حتى تاريخه، وباستدعاء المجنى عليه تعرف على المتهم والمضبوطات واتهمه بسرقته بالإكراه، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وتولت النيابة التحقيق.