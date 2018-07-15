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الأحد، 15 يوليه 2018 04:09 م
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الشرطة الهندية تعتقل 25 فى جريمة قتل نتجت عن رسائل كاذبة على واتساب

الأحد، 15 يوليه 2018 03:17 م
الشرطة الهندية تعتقل 25 فى جريمة قتل نتجت عن رسائل كاذبة على واتساب الشرطة الهندية
مومباى (رويترز)
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قالت الشرطة الهندية اليوم الأحد، إنها اعتقلت 25 شخصا شاركوا فى حشد نفذ حكم إعدام خارج إطار القانون فى رجل يبلغ من العمر 32 عاما بعد انتشار شائعات عن طريق تطبيق واتساب اتهمته بخطف أطفال.

وكان قتل محمد عزام الذى قالت الشرطة إنه موظف فى مركز اتصالات فى ولاية كارناتاكا فى جنوب الهند يوم الجمعة هو الأحدث فى سلسلة جرائم فى الهند أثارتها رسائل كاذبة عن خطف الأطفال انتشرت عن طريق تطبيق واتساب المملوك لشركة فيسبوك.

وتفيد تقارير إعلامية بأن ثلاثة أشخاص على الأقل قتلوا وتعرض أكثر من 12 لهجمات بسبب مثل هذه الشائعات خلال العام الحالى.

وقال ديليب ساجار مفتش الشرطة فى ولاية كارناتاكا إن حشدا يضم نحو 50 فردا هاجم عزام وأحد أقاربه بعد أن شوهدا يقدمان الشوكولاتة لأطفال فى قرية نائية.

والهند هى أكبر سوق لتطبيق واتساب بأكثر من 200 مليون مستخدم، وطلبت وزارة تكنولوجيا المعلومات الهندية من القائمين على تطبيق واتساب هذا الشهر اتخاذ إجراءات للحد من انتشار الرسائل الكاذبة.

ونشر واتساب إعلانات فى الصحف الأسبوع الماضى يعلن فيها عن "حملة تعليم" عن كيفية رصد الأخبار الكاذبة وأضاف أنه سيبدأ كذلك فى وضع علامات على الرسائل الذى يجرى إعادة إرسالها.

ورفضت متحدثة باسم الشركة لدى الاتصال بها اليوم التعليق على الفور.

وقال المفتش ساجار إن عشرة ضباط على الأقل، هو منهم، أصيبوا أثناء محاولتهم السيطرة على المهاجمين. وأصيب قريب عزام بجروح.

واعتقلت الشرطة كذلك المشرف على مجموعة على واتساب نشرت الرسائل الكاذبة.

 


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