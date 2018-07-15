السيطرة على مشاجرة بسبب قطعة أرض بمنطقة أبيس بالإسكندرية

الإسكندرية – أسماء على بدر

سيطرت قوات الأمن بالإسكندرية على مشاجرة بسبب نزاع على قطعة أرض بقرية أبيس 9 / 8 - منطقة باب العبيد، وذلك بسبب وجود نزاع بينهما على قطعة أرض " ترعة رى تم ردمها " قام على أثرها الطرفين بالتعدى على بعضهم بالضرب.

كان تلقى اللواء محمد الشريف مساعد الوزير مدير أمن الإسكندرية إخطارا من مأمور قسم شرطه محرم بك - بوجود مشاجرة ومصابين بقرية أبيس 9 / 8 - منطقة باب العبيد دائرة القسم، حيث انتقلت قيادات المديرية ومأمور وضباط القسم وبالفحص تبين حدوث مشاجرة بين كلاً من" طرف أول - عائلة حجازى "م ح ال 65 سنة، ن ال ح 23 سنة، س ن ح 18 سنة، ه ك ح 15 سنة، أ ح ال 37 سنة،" جميعهم مصابين بجروح وسحجات وكدمات بمختلف أنحاء الجسم - عدا الخامس"،"طرف ثان - عائلة مير"، م م ال 20 سنة - مصاب بسحجات باليد اليسرى ، ص ح ع 28 – سنة مصاب برش خرطوش بالرأس والذراع الأيسر، "الطرفين مزارعين - مقيمين بالقرية محل البلاغ ".

وأوضحت التحريات أن المشاجرة جائت بسبب وجود نزاع بينهما على قطعة أرض" ترعة رى تم ردمها" قام على أثرها الطرفين بالتعدى على بعضهم بالضرب محدثين الإصابات المنوه عنها وقيام الخامس بإطلاق عيار ناري من سلاح نارى كان بحوزته محدثاً إصابة السابع، وقيام كلاً من الطرفين بإشعال النيران بحظيرة الماشية "عشه" الخاصة بكلاً منهما وإشعال النيران بالدراجة النارية رقم س أ و مصر " ملك الطرف الأول " مما أدى لاحتراقهم بالكامل.

وتمكن ضباط وحدة مباحث القسم من السيطرة على الموقف وضبط طرفى المشاجرة والسلاح المستخدم فرد خرطوش - عيار 12 - وتم السيطرة على النيران وإخمادها بمعرفة قوات الحماية المدنية، وتم نقل المصابين للمستشفى الرئيسى الجامعى للعلاج ،وتم التحفظ على المتهمين والسلاح المضبوط، وكُلفت إدارة البحث الجنائى بالتحرى عن الواقعة، وتحرر المحضر جنح قسم شرطة محرم بك وتولت النيابة التحقيق، وتم تعيين الخدمات الأمنية " بحث - نظام " لملاحظة الحالة بالقرية محل الواقعة.