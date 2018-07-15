السفير الأمريكى: لا توتر فى العلاقات مع الكويت بسبب القضية الفلسطينية

الكويت(أ ش أ)

أكد السفير الأمريكى لدى الكويت لورانس سيلفرمان، عمق وقوة العلاقات الأمريكية – الكويتية، واصفا اياها بالاستراتيجية، ونافيا فى ذات الوقت ما يتردد حول وجود توتر فى العلاقات بسبب القضية الفلسطينية.

وردا على ما نشرته بعض الصحف الأمريكية حول وجود توتر فى العلاقات، وعدم رضا الولايات المتحدة بشأن الموقف الكويتى حول القضية الفلسطينية والصراع العربى- الإسرائيلى، قال سيلفرمان - فى تصريح صحفى اليوم الأحد "نحن فى مباحثات وتواصل مستمر مع الكويتيين حول هذه القضية وغيرها من القضايا الأخرى، ونحن مستمرون فى العمل سويا على جميع الاتجاهات".

وحول الأزمة الأمريكية – الإيرانية، واذا ما تم طرح هذا الأمر مع المسؤولين الكويتيين، قال سيلفرمان "نحن شرحنا لهم سياستنا ووجهة نظرنا حول إيران، ونحن نأمل أن يغير النظام الايرانى سياسته وتدخلاته فى المنطقة وتمويله للارهاب .. ومستمرون فى هذا النهج لحين تغيير الحكومة الايرانية مواقفها هذه".