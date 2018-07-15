video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الأحد، 15 يوليه 2018 05:51 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

السفارة الفرنسية بروسيا: ماكرون سيغادر موسكو بعد مباراة النهائى مباشرة

الأحد، 15 يوليه 2018 05:12 م
السفارة الفرنسية بروسيا: ماكرون سيغادر موسكو بعد مباراة النهائى مباشرة ماكرون
أ ش أ
إضافة تعليق

أعلنت السفارة الفرنسية لدى موسكو، اليوم الأحد، أن الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون سيغادر موسكو مباشرة بعد حضوره مبارة نهائى كأس العالم 2018 بين منتخب الديوك ونظيره الكرواتي.

وقالت السفارة فى تصريح خاص لوكالة أنباء تاس الروسية، يغادر الرئيس ماكرون وحرمه بريجيت، بعد مباراة النهائى مباشرة، والذى سيحضرها برفقة وفد يضم عدد من المسئولين الفرنسيين وعلى رأسهم وزيرة شؤون الشباب والرياضة الفرنسية لورا فيسيل كولوفيتش، واللاعب الفرنسى ديمترى بايت -الذى أصيب قبل البطولة.

 

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

الإليزيه: ماكرون وبوتين سيعقدان مباحثات يوم الأحد بشأن سوريا وإيران

فيديو.. ماكرون يداعب طفلة خلال الاحتفال بالعيد الوطنى لفرنسا

ماكرون

اخبار ماكرون

اخبار فرنسا

كاس العالم




لا تفوتك
رئيس البرلمان: مناقشة بيان الحكومة الثلاثاء ونسعى لإنجازه بداية الأسبوع المقبل - صور

رئيس البرلمان: مناقشة بيان الحكومة الثلاثاء ونسعى لإنجازه بداية الأسبوع المقبل - صور

عباس شومان يعتمد نتيجة الثانوية الأزهرية 2018 بنسبة نجاح 63.81%

عباس شومان يعتمد نتيجة الثانوية الأزهرية 2018 بنسبة نجاح 63.81%

انتهاء إجراءات إضافة المواليد الجدد بالبطاقات التموينية خلال أيام..وزارة التموين: 5 ملايين منتفعًا فى انتظار تطبيق القرار.. ومخاطبة الشركات الإلكترونية لتعديل نظامها استعدادًا لتنفيذ الإضافات

انتهاء إجراءات إضافة المواليد الجدد بالبطاقات التموينية خلال أيام..وزارة التموين: 5 ملايين منتفعًا فى انتظار تطبيق القرار.. ومخاطبة الشركات الإلكترونية لتعديل نظامها استعدادًا لتنفيذ الإضافات

فيديو وصور.. قلعة قايتباى بالإسكندرية عشق الإسكندرانية فى الصيف.. فسحة مريدى المرسى أبو العباس فى مولده.. و"الحنطور والدارجات والمراكب" وسائل التنزه والمرح المفضلة لدى المصطافين

فيديو وصور.. قلعة قايتباى بالإسكندرية عشق الإسكندرانية فى الصيف.. فسحة مريدى المرسى أبو العباس فى مولده.. و"الحنطور والدارجات والمراكب" وسائل التنزه والمرح المفضلة لدى المصطافين

الشرقية للدخان تعدل أسعار سجائر كليوباترا.. تعرف على القيمة الجديدة

الشرقية للدخان تعدل أسعار سجائر كليوباترا.. تعرف على القيمة الجديدة

صور.. الننى يبدأ زيارته للمحلة من الشهر العقاري.. اعرف السبب

صور.. الننى يبدأ زيارته للمحلة من الشهر العقاري.. اعرف السبب

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة