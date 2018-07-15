السفارة الفرنسية بروسيا: ماكرون سيغادر موسكو بعد مباراة النهائى مباشرة

أ ش أ

أعلنت السفارة الفرنسية لدى موسكو، اليوم الأحد، أن الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون سيغادر موسكو مباشرة بعد حضوره مبارة نهائى كأس العالم 2018 بين منتخب الديوك ونظيره الكرواتي.

وقالت السفارة فى تصريح خاص لوكالة أنباء تاس الروسية، يغادر الرئيس ماكرون وحرمه بريجيت، بعد مباراة النهائى مباشرة، والذى سيحضرها برفقة وفد يضم عدد من المسئولين الفرنسيين وعلى رأسهم وزيرة شؤون الشباب والرياضة الفرنسية لورا فيسيل كولوفيتش، واللاعب الفرنسى ديمترى بايت -الذى أصيب قبل البطولة.