الجيش اليمنى يٌفشل هجمات للحوثيين شمالى غرب تعز.. وغارات مكثفة تستهدفها

عدن (أ ش أ)

تمكنت قوات الجيش اليمنى، اليوم الأحد، من صد هجمات متفرقة لمليشيا الحوثى شمالى غرف مدينة تعز، بالتزامن مع غارات جوية لمقاتلات التحالف العربى استهدفت تعزيزات وآليات عسكرية للمليشيا الحوثية.

وقال مصدر عسكرى يمني، فى تصريح نقله الموقع الرسمى للجيش اليمنى "سبتمبر نت"، إن المليشيا شنت هجومين متفرقين على مواقعِ تمركز قوات الجيش اليمنى فى الدفاع الجوي، وأطراف "وادى الزنوج"، إلا أن قوات الجيش تصدت لها وأجبرتها على التراجع بعد معارك عنيفة تكبدت من خلالها المليشيا خسائر فادحة.

وأضاف المصدر، أن مقاتلات التحالف العربى استهدفت بالتزامن مع المعارك بغارات جوية تعزيزات عسكرية للمليشيا فى شارع الخمسين.

فى الوقت ذاته، شنت مقاتلات التحالف العربى غارات جوية استهدفت بها مواقع وتجمعات المليشيا فى "تلة الشيباني"، بمحيط معسكر الدفاع الجوي، وشمالى المعسكر، وغربى جبل "الوعش".

وذكر المصدر، أن الغارات أسفرت عن تدمير عدد كبير من الأليات التابعة للمليشيا وسقوط قتلى وجرحى فى صفوفها.