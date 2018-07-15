video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الأحد، 15 يوليه 2018 07:36 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

الجيش اليمنى يتمكن من نزع كميات كبيرة من الألغام الأرضية بتعز

الأحد، 15 يوليه 2018 06:06 ص
الجيش اليمنى يتمكن من نزع كميات كبيرة من الألغام الأرضية بتعز عناصر من الجيش اليمنى
أ ش أ
إضافة تعليق

تمكن الجيش اليمنى فى المحور الجنوبى الشرقى لمحافظة تعز، من نزع كميات كبيرة من الألغام الأرضية التى زرعتها المليشيا الحوثية فى أعتاب ومداخل مديرية دمنة خدير .

وذكر الموقع الرسمى للجيش اليمنى (سبتمبر نت) السبت، عن مصادر ميدانية القو إن الحوثيين قاموا بزرع الألغام بكثافة كبيرة وبأحجام متفاوتة وخاصة فى المناطق التى يقترب منها الجيش اليمنى بهدف منع تقدم قواته باتجاه مناطق تمركزهم .

وفى السياق، يواصل الحوثيون انتهاكاتهم ضد المواطنين بالمحافظة وارتكاب جرائم حرب واسعة بحقهم، سواء عن طريق الاستهداف المباشر والقنص للنساء والأطفال أو القصف العشوائى فى القرى وعزل مديرية مقبنة، الواقعة غربى المحافظة وزرع آلاف الألغام الأرضية فى محيط القرى السكنية والمناطق الزراعية .

كما أقدم الحوثيون اليوم بإطلاق نيران كثيفة على السكان فى منطقة المجرجحة فى قرية الحنيني، بعزلة القحيفة أسفر عن إصابة طفلة بطلق نارى فى رجلها، وطفلتين بشظايا وحدوث أضرار بالغة بممتلكات المواطنين نتيجة القصف فى المنازل وخزانات المياه ، وأصلاق الرصاص على سيارة تحمل أغنام ونهبها بالقوة وذبحها .

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

فيديو.. الجيش اليمنى مدعوما بالتحالف يلحق خسائر فادحة بالمليشيات الحوثية

الجيش اليمنى

أخبار اليمن

نزع كمية من الألغام

تعز

اليمن




لا تفوتك
حماس: الوساطة المصرية نجحت فى وقف العدوان الإسرائيلى على غزة

حماس: الوساطة المصرية نجحت فى وقف العدوان الإسرائيلى على غزة

فيديو.. وزير التعليم العالى: 23% من طلاب الثانوية العامة مجموعهم تجاوز 95%

فيديو.. وزير التعليم العالى: 23% من طلاب الثانوية العامة مجموعهم تجاوز 95%

كوبر يلخص أسباب الخروج المبكر من مونديال روسيا فى "صفحة ونص".. الخواجة فى تقريره: تسلمت الفراعنة جثة هامدة.. قلة الخبرة وغياب التركيز سبب الهزائم الثلاثة.. ولا أعلم شيئا عن استغلال صلاح فى واقعة رئيس الشيشان

كوبر يلخص أسباب الخروج المبكر من مونديال روسيا فى "صفحة ونص".. الخواجة فى تقريره: تسلمت الفراعنة جثة هامدة.. قلة الخبرة وغياب التركيز سبب الهزائم الثلاثة.. ولا أعلم شيئا عن استغلال صلاح فى واقعة رئيس الشيشان

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة