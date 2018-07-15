الجيش اليمنى يتمكن من نزع كميات كبيرة من الألغام الأرضية بتعز

أ ش أ

تمكن الجيش اليمنى فى المحور الجنوبى الشرقى لمحافظة تعز، من نزع كميات كبيرة من الألغام الأرضية التى زرعتها المليشيا الحوثية فى أعتاب ومداخل مديرية دمنة خدير .

وذكر الموقع الرسمى للجيش اليمنى (سبتمبر نت) السبت، عن مصادر ميدانية القو إن الحوثيين قاموا بزرع الألغام بكثافة كبيرة وبأحجام متفاوتة وخاصة فى المناطق التى يقترب منها الجيش اليمنى بهدف منع تقدم قواته باتجاه مناطق تمركزهم .

وفى السياق، يواصل الحوثيون انتهاكاتهم ضد المواطنين بالمحافظة وارتكاب جرائم حرب واسعة بحقهم، سواء عن طريق الاستهداف المباشر والقنص للنساء والأطفال أو القصف العشوائى فى القرى وعزل مديرية مقبنة، الواقعة غربى المحافظة وزرع آلاف الألغام الأرضية فى محيط القرى السكنية والمناطق الزراعية .

كما أقدم الحوثيون اليوم بإطلاق نيران كثيفة على السكان فى منطقة المجرجحة فى قرية الحنيني، بعزلة القحيفة أسفر عن إصابة طفلة بطلق نارى فى رجلها، وطفلتين بشظايا وحدوث أضرار بالغة بممتلكات المواطنين نتيجة القصف فى المنازل وخزانات المياه ، وأصلاق الرصاص على سيارة تحمل أغنام ونهبها بالقوة وذبحها .