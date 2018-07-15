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"اقتراحات البرلمان": تلقينا 4 آلاف اقتراح برغبة و1500 شكوى بدور الانعقاد الحالى

الأحد، 15 يوليه 2018 07:00 ص
"اقتراحات البرلمان": تلقينا 4 آلاف اقتراح برغبة و1500 شكوى بدور الانعقاد الحالى النائب همام العادلي رئيس لجنة الأقتراحات والشكاوي بمجلس النواب
كتب محمود حسين
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قال النائب همام العادلى رئيس لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس النواب، إن اللجنة عقدت 116 جلسة خلال دور الانعقاد الثالث للبرلمان الذى أوشك على الانتهاء.
 
وأضاف رئيس لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس النواب، في تصريح لـ"اليوم السابع"، أن اللجنة تلقت خلال دور الانعقاد الحالي نحو 4 آلاف اقتراح برغبة مقدمة من النواب للمجلس وأحيلت للجنة واستطاعت مناقشة 1600 اقتراح برغبة.
 
وأشار النائب المستقل همام العادلى، إلى أن لجنة الاقتراحات والشكاوى أحيل لها نحو 50 اقتراحا بقانون مقدمة من النواب، وذلك علي مدار دور الانعقاد الحالي، ناقشت اللجنة منها عدد كبير من الاقتراحات بقوانين في مختلف المجالات، كما تلقت اللجنة عدد 1500 شكوى.
 
وأكد رئيس لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس النواب، أنه وفقا للائحة الداخلية للمجلس،  كل الاقتراحات  برغبة أو الاقتراحات بقوانين المقدمة والتي لم تناقش خلال دور الانعقاد الحالي ستسقط بانتهاء هذا الدور، وعلي مقدميها إعادة تقديمها مرة أخرى في بداية دور الانعقاد المقبل، في حالة تمسكهم بها. 
 
 
 

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