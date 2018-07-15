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إقبال كبير على سداد رسوم تظلمات الثانوية العامة

الأحد، 15 يوليه 2018 10:28 ص
إقبال كبير على سداد رسوم تظلمات الثانوية العامة طلاب الثانوية العامة - أرشيفية
كتب محمود طه حسين
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شهد فرع البنك الأهلى بميدان الجيزة إقبال كبير من جانب طلاب الثانوية العامة وأسرهم لسداد رسوم التظلم على نتيجة الثانوية العامة فى أول يوم لفتح باب التظلمات، الذى يستمر لمدة 30 يوما.

 
وحددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى مبلغ 100 جنيه كرسم تظلم على كل مادة يرغب الطالب أو ولى الأمر التظلم فيها تسدد باسم وحساب صندوق دعم وتمويل المشروعات التعليمية التابع لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى.
 
 
وتحدد الكنترولات للطلاب المتقدمين بتظلم موعد للاطلاع على صورة من كراسة الإجابة داخل الكنترول وكتابة الملاحظات التى يرغب الطالب فيها.
 

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