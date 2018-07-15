video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الأحد، 15 يوليه 2018 12:45 م
خالد صلاح
الرئيسية حوادث

إحالة مدير الحجر الزراعى بالسويس للمعاش بسبب مخالفات قانونية

الأحد، 15 يوليه 2018 12:02 م
إحالة مدير الحجر الزراعى بالسويس للمعاش بسبب مخالفات قانونية محكمة - أرشيفية
كتب ــ أحمد عبد الهادى
إضافة تعليق

قضت المحكمة التأدبية العليا، بمجلس الدولة بإحالة "م.ع" مدير عام إدارة الحجر الزراعي بالسويس بدرجة مدير عام "للمعاش"، وذلك لأنه في غضون ديسمبر 2016 وبوصفه السابق خالف أحكام القانون ولم يلتزم بالقوانين واللوائح والقرارات والتعليمات المعمول بها، حيث إنه:كلف المهندس "م.ف" كبير أخصائيين زراعيين بإدارة الحجر الزراعي ببورسعيد بالسفر إلي دولة رومانيا لفحص والإشراف علي شحنتي قمح روماني دون الحصول علي موافقة رئيس الإدارة المركزية للحجر الزراعي، واستصدار القرار الوزارى بالترخيص له بالسفر، علي الرغم من أنه سبق ترشيح لجنتين آخريين بالسفر لهذه المأمورية وصدور قررايين وزاريين بالترخيص لهما بالسفر، مما ترتب عليه سفر هاتين اللجنتين، وسفر المهندس المذكور بمفرده، وذلك بالمخالفة للقواعد المتبعة في الترشيح للمأموريات الخارجية ولائحة السفر المطبقة والمعمول بها .

كما اشترك مع مجهول في اصطناع صورة كتاب منسوب صدوره إلي شركة "اميدوبا"متضمنا طلب تشكيل لجنة من مهندسي الحجر الزراعي لفحص والاشراف على كمية 120 ألف طن قمح رومانى، وكذا صورة الكتاب الموجه إلى سفارة دولة رومانيا والمدون عليه اسمه واسم "م.ف" وتقديمها الي النيابة الإداريه أثناء التحقيقات بهدف التستر على المخالفات التى ارتكبها .

وارتأت النيابة الإدارية أن المحال قد ارتكب المخالفات الإدارية المنصوص عليها بالمادتين 75 و85 من القانون رقم 81 لسنة 2016 الصادر بشأن الخدمة المدنية .

صدر الحكم برئاسة المستشار محمد ضياء الدين، نائب رئيس مجلس الدوله، وعضوية كل من المستشارين محمد جابر عبد العليم، ومحمد على دويدار، نواب رئيس مجلس الدولة، وسكرتارية محمد حسن.


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

التأديبية العليا تحيل مسئولا للمعاش وتغرم اثنين آخرين لإهدار المال العام بالمنوفية

أخبار الحوادث

أخبار مصر

الحوادث اليوم

مدير الحجر الزراعى

المعاش




لا تفوتك
المرور: فتح منزل الطريق الدائرى اتجاه مصر الجديدة أمام حركة السيارات

المرور: فتح منزل الطريق الدائرى اتجاه مصر الجديدة أمام حركة السيارات

للمرة الثانية بـ2018.. الشمس تتعامد على الكعبة المشرفة اليوم وقت آذان الظهر

للمرة الثانية بـ2018.. الشمس تتعامد على الكعبة المشرفة اليوم وقت آذان الظهر

انتهاء إجراءات إضافة المواليد الجدد بالبطاقات التموينية خلال أيام..وزارة التموين: 5 ملايين منتفعًا فى انتظار تطبيق القرار.. ومخاطبة الشركات الإلكترونية لتعديل نظامها استعدادًا لتنفيذ الإضافات

انتهاء إجراءات إضافة المواليد الجدد بالبطاقات التموينية خلال أيام..وزارة التموين: 5 ملايين منتفعًا فى انتظار تطبيق القرار.. ومخاطبة الشركات الإلكترونية لتعديل نظامها استعدادًا لتنفيذ الإضافات

فيديو وصور.. قلعة قايتباى بالإسكندرية عشق الإسكندرانية فى الصيف.. فسحة مريدى المرسى أبو العباس فى مولده.. و"الحنطور والدارجات والمراكب" وسائل التنزه والمرح المفضلة لدى المصطافين

فيديو وصور.. قلعة قايتباى بالإسكندرية عشق الإسكندرانية فى الصيف.. فسحة مريدى المرسى أبو العباس فى مولده.. و"الحنطور والدارجات والمراكب" وسائل التنزه والمرح المفضلة لدى المصطافين

فرنسا و كرواتيا.. هل تستمر أسطورة الـ"20 عام" للمرة الرابعة فى المونديال

فرنسا و كرواتيا.. هل تستمر أسطورة الـ"20 عام" للمرة الرابعة فى المونديال

بعد عودتها فى 2018.. اعرفى إزاى تلبسى الجيب الجينز فى الصيف

بعد عودتها فى 2018.. اعرفى إزاى تلبسى الجيب الجينز فى الصيف

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة