إحالة مدير الحجر الزراعى بالسويس للمعاش بسبب مخالفات قانونية

كتب ــ أحمد عبد الهادى

قضت المحكمة التأدبية العليا، بمجلس الدولة بإحالة "م.ع" مدير عام إدارة الحجر الزراعي بالسويس بدرجة مدير عام "للمعاش"، وذلك لأنه في غضون ديسمبر 2016 وبوصفه السابق خالف أحكام القانون ولم يلتزم بالقوانين واللوائح والقرارات والتعليمات المعمول بها، حيث إنه:كلف المهندس "م.ف" كبير أخصائيين زراعيين بإدارة الحجر الزراعي ببورسعيد بالسفر إلي دولة رومانيا لفحص والإشراف علي شحنتي قمح روماني دون الحصول علي موافقة رئيس الإدارة المركزية للحجر الزراعي، واستصدار القرار الوزارى بالترخيص له بالسفر، علي الرغم من أنه سبق ترشيح لجنتين آخريين بالسفر لهذه المأمورية وصدور قررايين وزاريين بالترخيص لهما بالسفر، مما ترتب عليه سفر هاتين اللجنتين، وسفر المهندس المذكور بمفرده، وذلك بالمخالفة للقواعد المتبعة في الترشيح للمأموريات الخارجية ولائحة السفر المطبقة والمعمول بها .

كما اشترك مع مجهول في اصطناع صورة كتاب منسوب صدوره إلي شركة "اميدوبا"متضمنا طلب تشكيل لجنة من مهندسي الحجر الزراعي لفحص والاشراف على كمية 120 ألف طن قمح رومانى، وكذا صورة الكتاب الموجه إلى سفارة دولة رومانيا والمدون عليه اسمه واسم "م.ف" وتقديمها الي النيابة الإداريه أثناء التحقيقات بهدف التستر على المخالفات التى ارتكبها .

وارتأت النيابة الإدارية أن المحال قد ارتكب المخالفات الإدارية المنصوص عليها بالمادتين 75 و85 من القانون رقم 81 لسنة 2016 الصادر بشأن الخدمة المدنية .

صدر الحكم برئاسة المستشار محمد ضياء الدين، نائب رئيس مجلس الدوله، وعضوية كل من المستشارين محمد جابر عبد العليم، ومحمد على دويدار، نواب رئيس مجلس الدولة، وسكرتارية محمد حسن.