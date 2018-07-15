أيرلندا تنقل احتياطيات نفطية من بريطانيا بسبب خروجها من الاتحاد الأوروبى

دبلن (رويترز)

قالت صحيفة صنداى إندبندنت الأيرلندية اليوم الأحد، إن حكومة أيرلندا تخطط لنقل 200 مليون طن من احتياطيات النفط من بريطانيا فى إطار الاستعدادات الخاصة بانسحاب الأخيرة من الاتحاد الأوروبى وسيجرى التوقيع على القرار هذا الأسبوع.

ونقلت الصحيفة عن مصدر حكومى كبير لم تسمه أن الوزراء سيوقعون على قرار نقل الاحتياطيات التى تشمل منتجات مكررة خلال اجتماع الحكومة يوم الأربعاء.

وأوضح التقرير أن نحو 500 ألف طن من احتياطيات أيرلندا البالغة 1.5 مليون طن يوجد فى الخارج حاليا.

ولم يرد متحدث باسم الحكومة حتى الآن على طلب للتعقيب.