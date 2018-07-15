video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الأحد، 15 يوليه 2018 04:10 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

أيرلندا تنقل احتياطيات نفطية من بريطانيا بسبب خروجها من الاتحاد الأوروبى

الأحد، 15 يوليه 2018 02:22 م
أيرلندا تنقل احتياطيات نفطية من بريطانيا بسبب خروجها من الاتحاد الأوروبى رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماى
دبلن (رويترز)
إضافة تعليق

قالت صحيفة صنداى إندبندنت الأيرلندية اليوم الأحد، إن حكومة أيرلندا تخطط لنقل 200 مليون طن من احتياطيات النفط من بريطانيا فى إطار الاستعدادات الخاصة بانسحاب الأخيرة من الاتحاد الأوروبى وسيجرى التوقيع على القرار هذا الأسبوع.

ونقلت الصحيفة عن مصدر حكومى كبير لم تسمه أن الوزراء سيوقعون على قرار نقل الاحتياطيات التى تشمل منتجات مكررة خلال اجتماع الحكومة يوم الأربعاء.

وأوضح التقرير أن نحو 500 ألف طن من احتياطيات أيرلندا البالغة 1.5 مليون طن يوجد فى الخارج حاليا.

ولم يرد متحدث باسم الحكومة حتى الآن على طلب للتعقيب.

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

صحيفة: تيريزا ماى تحذر من احتمال ألا يكون هناك خروج من الاتحاد الأوروبى

صور.. ماى: ترامب نصحنى بمقاضاة الاتحاد الأوروبى بدلا من التفاوض معه

فقدان 10 أشخاص فى غرق سفينة شحن قرب شنغهاى بالصين

بريطانيا

اخبار بريطانيا

اخبار ايرلندا

اخبار العالم

اخبار العالم اليوم

الاتحاد الاوروبى




لا تفوتك
رئيس البرلمان: مناقشة بيان الحكومة الثلاثاء ونسعى لإنجازه بداية الأسبوع المقبل - صور

رئيس البرلمان: مناقشة بيان الحكومة الثلاثاء ونسعى لإنجازه بداية الأسبوع المقبل - صور

عباس شومان يعتمد نتيجة الثانوية الأزهرية 2018 بنسبة نجاح 63.81%

عباس شومان يعتمد نتيجة الثانوية الأزهرية 2018 بنسبة نجاح 63.81%

انتهاء إجراءات إضافة المواليد الجدد بالبطاقات التموينية خلال أيام..وزارة التموين: 5 ملايين منتفعًا فى انتظار تطبيق القرار.. ومخاطبة الشركات الإلكترونية لتعديل نظامها استعدادًا لتنفيذ الإضافات

انتهاء إجراءات إضافة المواليد الجدد بالبطاقات التموينية خلال أيام..وزارة التموين: 5 ملايين منتفعًا فى انتظار تطبيق القرار.. ومخاطبة الشركات الإلكترونية لتعديل نظامها استعدادًا لتنفيذ الإضافات

فيديو وصور.. قلعة قايتباى بالإسكندرية عشق الإسكندرانية فى الصيف.. فسحة مريدى المرسى أبو العباس فى مولده.. و"الحنطور والدارجات والمراكب" وسائل التنزه والمرح المفضلة لدى المصطافين

فيديو وصور.. قلعة قايتباى بالإسكندرية عشق الإسكندرانية فى الصيف.. فسحة مريدى المرسى أبو العباس فى مولده.. و"الحنطور والدارجات والمراكب" وسائل التنزه والمرح المفضلة لدى المصطافين

الشرقية للدخان تعدل أسعار سجائر كليوباترا.. تعرف على القيمة الجديدة

الشرقية للدخان تعدل أسعار سجائر كليوباترا.. تعرف على القيمة الجديدة

صور.. الننى يبدأ زيارته للمحلة من الشهر العقاري.. اعرف السبب

صور.. الننى يبدأ زيارته للمحلة من الشهر العقاري.. اعرف السبب

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة