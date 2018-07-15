"أمن المنيا" يحبط تهريب 8 تماثيل و78 عملة أثرية بحوزة ثلاثة مزارعين

تمكن قطاع الأمن العام بالتنسيق مع مديرية أمن المنيا من ضبط ثلاثة أشخاص بحوزتهم 8 تماثيل و78 قطعة لعملات معدنية يشتبه أثريتهم، كان اللواء ممدوح عبد المنصف مدير أمن المنيا قد تلقى إخطارًا من القوات بضبط جمال أ. ف 55 سنة عامل، وحمدان م. أ 51 سنة، مزارع، ومحمد ع. م 53 سنة، وجميعهم مقيمون بدائرة مركز شرطة منفلوط بأسيوط.

حال استقلالهم سيارة ملاكى قيادة الأول وبحوزتهم 8 تماثيل ذهبية اللون مختلفة الأشكال و 78 قطعة لعملات معدنية مختلفة يشتبه فى أثريتهم بمواجهتهم اعترفوا بحيازتهم للمضبوطات بقصد الاتجار، وتقوم إدارة البحث برئاسة اللواء منتصر عويضة فى استكمال مناقشة المتهمين وتم تحرير محضرًا بالواقعة.