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الأحد، 15 يوليه 2018 12:46 ص
خالد صلاح
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أرمينيا ترسل 100 طن مساعدات إنسانية إلى سوريا

الأحد، 15 يوليه 2018 12:00 ص
أرمينيا ترسل 100 طن مساعدات إنسانية إلى سوريا مساعدات إنسانية
(أ ش أ)
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وصلت شاحنة جوية روسية من طراز (إليوشن اى ال-76) إلى قاعدة حميميم فى سوريا وعلى متنها حمولة 100 طن مساعدات إنسانية تتضمن غذاء وضروريات يومية قادمة من أرمينيا.

وقال المركز الروسى للمصالحة بين أطراف النزاع فى سوريا، إن "المركز الأرمني، الروسى للاستجابة الإنسانية قد أرسل حنطة وأرزا وحبوبا وزيوتا بناتية وضروريات يومية من أرمينيا إلى روسيا على ثلاث رحلات عبر طائرات من طراز (إليوشن اى ال-76) تابعة لوزارة الطوارئ الروسية".

وأضاف المركز، حسبما نقلت وكالة (تاس) الروسية للأنباء، أن "نحو 100 طن من الغذاء والضروريات تم إرسالها كمساعدات إنسانية للسوريين".

وسيتم توزيع الأغذية على السوريين المحتاجين واللاجئين العائدين إلى مدنهم وقراهم غداة تحررهم من المسلحين، بمَن فيهم المقيمون بالمناطق التى يصعب الوصول إليها.

 


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أرمينيا ترسل 100 طن مساعدات إنسانية إلى سوريا

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