وزير الخارجية السعودى: العالم لن يسمح لإيران بامتلاك سلاح نووى

أ ش أ

قال وزير الخارجية السعودى عادل الجبير، إن على إيران أن تدرك أن العالم لن يسمح لها بامتلاك سلاح نووى بأى شكل كان.

وأكد الجبير، فى تصريحات خاصة لقناة "العربية الحدث" اليوم السبت، على هامش مشاركته فى اجتماع حلف الناتو ببروكسل، دعم السعودية لقرار الرئيس الأمريكى دونالد ترامب بالانسحاب من الاتفاق النووى الإيراني.

وأضاف أن على إيران أن تدرك أن العزلة والضغوط عليها ستزداد إن لم تغير سياساتها العدوانية.

وأجرى وزير الخارجية السعودى سلسلة لقاءات مع عدد من النواب أعضاء البرلمان الأوروبي، فى مقر حلف الناتو ببروكسل، بحث خلالها أزمات منطقة الشرق الأوسط وقضايا السياسة الدولية.