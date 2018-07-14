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السبت، 14 يوليه 2018 02:32 م
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نيابة حلوان تصرح بدفن جثة عاطل قتله والده شنقا بسبب سوء سلوكه

السبت، 14 يوليه 2018 02:04 م
نيابة حلوان تصرح بدفن جثة عاطل قتله والده شنقا بسبب سوء سلوكه المتهم عقب القبض عليه
كتب ـ على عبد الرحمن
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صرحت نيابة حلوان الجزئية، بدفن جثة شاب قتله والده شنقا بسبب سوء سلوكه، بعد عرضها على الطب الشرعى، كما طلبت تحريات المباحث حول الواقعة.
 
تفاصيل الواقعة بدأت مع تلقى رجال مباحث قسم شرطة حلوان، بلاغا من "ا س ح" 47 سنة، قهوجى، بعثوره على جثة نجله "ع" 16 سنة، عاطل، السابق اتهامه فى قضية "خطف حقيبة" والمفرج عنه حديثاَ بتاريخ 16/4/2018 مصاب بخدوش بالوجه وأثار خنق بالرقبة، وملقاة أمام العقار سكنه، وقام بنقل الجثة للشقة سكنه بمعاونة الأهالى، ولم يتمكن من استخراج تصريح بالدفن لاشتباه مفتش الصحة في الوفاة جنائياً.
 
ومن خلال التحريات أمكن التوصل إلى أن المجنى عليه سيئ السمعة، ومعروف عنه تعاطى المواد المخدرة ودائم التشاجر مع والده "المبلغ"، وبإعادة مناقشة المبلغ، وبمواجهته بالتحريات اعترف بارتكاب الواقعة، وقرر أنه على خلاف دائم مع المجنى عليه لسوء سلوكه وتعاطيه المواد المخدرة، وأنه بتاريخ 12 الجارى حاول المجنى عليه استدراج أحد الصبية للشقة سكنهما للتعدي عليه إلا أن الأخير تمكن من الهرب وأخبر أهليته، وعقب افتضاح أمره لاذ بالفرار، وعلي إثر ذلك حضر أهلية الطفل وأجبروا القهوجى على التوقيع على إيصال أمانة على بياض لإجباره على تسليم نجله.
 
وعقب عودة المجنى عليه حدثت مشادة كلامية بينهما، وقام المجنى عليه بدفعه والتعدى عليه بالسب والشتم مما أثار حفيظته فقام بالتعدي عليه بالضرب وخنقه باستخدام شال أبيض كان يرتديه حتى تأكد من وفاته، وقام بنقل الجثة لخارج العقار سكنه لإبعاد الشبهة عن نفسه، وتم تحرير المحضر اللازم،  والعرض علي النيابة التى تولت التحقيق.

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